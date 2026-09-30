Novi virus u Kini: Prenose ga krpelji, poznati i simptomi

Naučnici u Kini otkrili su do sada nepoznat virus koji prenose krpelji, a koji izaziva simptome slične gripu, dajući tako odgovor na hiljade slučajeva groznice, umora i gastrointestinalnih smetnji koji su godinama ostajali bez prave dijagnoze.

Šta je novi virus ALTNV?

Novi patogen nazvan je naivirus azijskog dugorogog krpelja (ALTNV - Asian longhorned tick nairovirus) i pripada rodu ortonaivirusa iz porodice Nairoviridae. Ovo otkriće objavljeno je u prestižnom medicinskom časopisu "New England Journal of Medicine", kao rezultat istraživanja koje je predvodila Državna ključna laboratorija za patogene i biosigurnost u Pekingu, prenosi Juronjuz.

Početna tačka analize bio je uporan klinički problem: oko 30 odsto pacijenata sa simptomima koji ukazuju na infekciju virusom Dabie bilo je negativno na testovima za ovu hemoragijsku groznicu koju prenose krpelji. Virus Dabie (DBV) izaziva sindrom teške groznice sa trombocitopenijom (SFTS), bolest sa stopom smrtnosti od 10 do 30 odsto širom Azije. Trombocitopenija označava opasan pad broja trombocita u krvi, što sprečava zgrušavanje i izaziva krvarenja. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) svrstala je DBV među prioritetne patogene za istraživanje.

Kako su naučnici otkrili novi virus?

Kako bi ušli u trag uzrocima neobjašnjivih slučajeva, istraživači su prikupili biološke uzorke pacijenata koje su ujeli krpelji i koji su hospitalizovani u kineskim provincijama gd‌je su ovakvi virusi endemski. Korišćenjem RNK sekvenciranja i metoda izolacije virusa, istraživački tim je otkrio nepoznati patogen. Genetske analize su pokazale da proteini ALTNV-a imaju manje od 80 odsto sličnosti u aminokiselinama u poređenju sa drugim poznatim vrstama iz istog roda, što potvrđuje da se radi o potpuno novoj vrsti. U laboratorijskim uslovima, virus se uspješno razmnožavao, identifikovan je putem imunofluorescencije, dok je elektronski mikroskop zabilježio tipične morfološke karakteristike ortonaivirusa.

Nalazi kod 3.163 pacijenta i tok samostalne infekcije

U studiju je bilo uključeno ukupno 3.163 pacijenta. Od tog broja, 10,4 odsto je bilo pozitivno na ALTNV, bilo kroz detekciju virusne RNK ili putem IgM antitela, koja ukazuju na nedavnu infekciju. Ovaj procenat bio je još viši među pacijentima koji su bili negativni na DBV virus, dostižući čak 15,1 odsto.

U grupi pacijenata koji su bili zaraženi isključivo ALTNV-om, najčešći simptom bio je jak umor, zabilježen u 84 odsto slučajeva.

Gastrointestinalni problemi mučili su 80 odsto oboljelih.

Trombocitopenija je utvrđena kod 38 odsto, dok je 36 odsto pacijenata imalo povišene vrijednosti aminotransferaza, što ukazuje na upalu ili oštećenje jetre i drugih organa. Ipak, uprkos ozbiljnosti simptoma, svi pacijenti koji su bili zaraženi isključivo novim ALTNV-om u potpunosti su se oporavili.

Klinička slika se, međutim, dramatično pogoršavala u slučajevima istovremene infekcije sa oba virusa. Istraživači su identifikovali 38 pacijenata koji su istovremeno bili zaraženi i ALTNV-om i DBV-om.

U poređenju sa osobama koje su bolovale samo od DBV-a, pacijenti sa dvostrukom infekcijom imali su respiratorne probleme u 61 odsto slučajeva naspram 38 odsto. Otkazivanje bubrega pogodilo je 84 odsto pacijenata sa koinfekcijom, u poređenju sa 66 odsto onih koji su bili zaraženi samo DBV-om. Komplikacije su na kraju bile kobne za sedam od 38 pacijenata iz ove grupe, što predstavlja stopu smrtnosti od 18,4 odsto.

Otkriven u 15 provincija

Naučnici su istraživanje proširili i na prirodno okruženje, ispitujući 47.428 krpelja sakupljenih iz 15 provincija u Kini. Virusna RNK ALTNV-a pronađena je u 1,3 odsto ukupnog broja uzoraka. Najveća rasprostranjenost zabilježena je kod vrste Haemaphysalis longicornis (azijski dugorogi krpelj), gd‌je je stopa pozitivnosti dostigla 1,8 odsto. Laboratorijski eksperimenti dokazali su da je ova vrsta krpelja sposobna da širi virus, jer je uspješno prenela ALTNV na laboratorijske miševe.

Prema riječima autora studije, istovremena cirkulacija ALTNV i DBV u istim geografskim zonama, u kombinaciji sa činjenicom da dijele istu vrstu krpelja kao prenosioca, nameće hitnu potrebu za boljom diferencijalnom dijagnostikom u bolnicama unutar regiona gd‌je je SFTS sindrom endemski, prenosi Euronews.