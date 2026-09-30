Poznati glumac (46) poginuo u padu aviona

U teškoj avionskoj nesreći u kaliforniji stradao je izraelski glumac, pilot i instruktor letenja Gaj Kapulnik.

Glumac (46) koji je upravljao jednomotornim avionom poginuo je kada se avion srušio u polje nedaleko od aerodroma.

Život je izgubila i njegova saputnica Tejlor Laska (339 koja je bila u avionu sa njim.

Do nesreće je došlo u blizini aerodroma Heserija u okrugu San Bernardino, kada je avion u vlasništvu škole letenja “Midfield Aviation” iz nepoznatih razloga izgubio visinu i pao. Hitne službe dobile su poziv u četvrtak ujutru oko 9.53 časova po lokalnom vremenu, nakon što su očevici prijavili da su videli letelicu kako pada sa neba.

Njih dvoje proglašeni su mrtvima, nakon što su spasioci zatekli potpuno uništen avion sa nosom zabijenim u zemlju.

Savezna uprava za avijaciju (FAA) i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) pokrenuli su istragu kako bi utvrdili tačne okolnosti ove tragedije.

Pre nego što se preselio u Sjedinjene Američke Države i posvetio glumi i avijaciji, Kapulnik je imao više nego impresivnu biografiju. Bio je oficir u elitnoj spasiolačkoj jedinici 669 Izraelskih odbrambenih snaga, a diplomirao je informacione sisteme na univerzitetu Technion.

Ljubav prema umetnosti odvela ga je u glumački studio “Nissan Nativ” u Jerusalimu, nakon čega je ostvario zapažene uloge u filmovima kao što su “Room 514”, “Salsa Tel Aviv”, “Watch Over Me”, “Hacked” i ratnoj drami “Liban” reditelja Samuela Maoza, koja je osvojila prestižnog Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji.

Od malih nogu gajio je ljubav ka letenju, a licencu je dobio 2015. kada je postao i instruktor za letenje,

Povodom ove tragedije dirljivom porukom oglasila se njegova porodica:

– Gaj je bio čovek od akcije, radoznalosti i avanture. Glumac, stvaralac, nautičar i čovek od mora. Tokom čitavog života kretao se između scene i kamere, mora i neba, i uvek je iznova birao nove puteve i radio ono što voli – stoji u njihovom saopštenju.

Gaj Kapulnik je iza sebe ostavio suprugu i troje dece, prenosi Telegraf.