Rukometaši Srbije osvojili Svesrpski kup

Izabranici selektora "orlova" Dragana Sudžuma vodili su sve vrijeme i zasluženo su dobili ovaj meč. Sa druge strane dobri su bili i mladi rukometaši Republike Srpske koji su koliko-toliko parirali rivalu posebno u prvom poluvremenu. Pobjednički pehar uručio je Božo Đurković, predsjednik Srpskog rukometnog saveza, zlatne medalje Saša Čađo, izaslanik predsjednika Republike Srpske, bronzane Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport Republike Srpske.

Najefikasniji kod Srbije bio je Filip Kočanović koji je proglašen za MVP dok je njegov saigrač Vukša Martić najbolji golman, a priznanja im je uručio Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske. Kod domaće selekcije četiri gola dao je Andrej Paripović.