Banjaluka pred novom sezonom zagađenja

"Poredeći podatke o kvalitetu vazduha ove odnosno prošle godine i prethodnih godina dolazimo do zaključka da je vazduh svake godine sve zagađeniji. Prošla godina je posebno bila problematična u tom smislu gdje smo imali nekoliko puta veće koncentracije tih lebdećih čestica u odnosu na granične vrijednosti", kaže Dušica Pešević, šef Katedre za zaštitu prirodne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Problem dodatno usložnjava urbana gradnja. Gušći blokovi zgrada mogu ograničiti strujanje vazduha, a kada se tome pridruže emisije iz ložišta i saobraćaja, koncentracije PM10 i PM2.5 čestica višestruko premašuju granične vrijednosti. Te čestice prodiru duboko u pluća i kardiovaskularni sistem i utiču na zdravlje. Trenutno je situacija dobra, što je i očekivano za ovaj period godine.

"Ono što se može očekivati u narednim mjesecima su više vrijednosti i veće koncentracije koje grejna sezona donosi. Važno je naglasiti da Institut u prethodnom periodu, u prethodne 2 godine nije bio angažovan od Grada u decembru ili januaru iz nepoznatih razloga", kaže Mirjana Delić Jović, v.d. direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.

Preporuka Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske je da se pojača inspekcijski nadzor u zimskim mjesecima u vidu redovnijih kontrola i analize energenata koji se sagorijevaju. Grad najavljuje ulaganja u toplovodnu mrežu i električni javni prevoz. Preporučena mjera je i ugradnja obaveznih filtera na dimnjake individualnih ložišta, što Banja Luka još nije uradila.

"Imali smo tu različite cijene i pratimo kako doći do toga da cijene uz subvencije i nešto potencijalno šta bude trošak da to bude moguće da se realizuje i tražimo kvalitet filtera koji može da garantuje potencijalno i više grejnih sezona. To su stvari koje ne možemo preko noći, ali svakako je u našoj strategiji i akcionom planu koji smo usvojili", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Više od 100.000 vozila, sve gušća gradnja bez konsultacija sa strukom i dim iz ložišta kombinacija je koja zimi garantuje zagađen vazduh. Indeks kvaliteta vazduha od 0 do 50 smatra se dobrim, dok vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje. Upravo takve indekse Banjaluka je znala da bilježi tokom zimskih mjeseci.