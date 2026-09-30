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Šok za Ronalda! Neće biti starter protiv Danske

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30.09.2026 20:10

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Шок за Роналда! Неће бити стартер против Данске
Foto: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Ronaldo nije trenirao sa ekipom u srijedu, a portugalski mediji navode da je napustio stadion na kojem se reprezentacija pripremala za utakmicu.

Žezus je na konferenciji za medije rekao da je odluka o sastavu isključivo u njegovim rukama i da je Ronaldo prihvatio takav odnos. Prema njegovim riječima, Gonzalo Ramos bi trebalo da počne utakmicu u napadu, ukoliko sve bude prema planu.

"Ne znam šta će se dešavati tokom utakmice. Ako nam bude potreban, Ronaldo će igrati. Ako ne bude, neće", rekao je Žezus.

Portugalac je objasnio da Ronaldo nije odbio da trenira nakon što je ostao na klupi u pobjedi nad Norveškom 2:1, već da su se glasine o sukobu pojavile zbog okolnosti uoči i tokom tog meča.

Žezus je priznao da je Ronaldu ranije rekao da bi trebalo da igra protiv Norveške, ali je promijenio odluku tokom utakmice. Iskusni napadač se zagrevao duže vrijeme, ali na kraju nije ulazio u igru.

"Pogrešio sam što sam ga toliko dugo držao na zagrijavanju, a nisam ga uveo. Bilo koji igrač bi zbog toga bio nezadovoljan", naveo je selektor.

Ipak, Žezus je poručio da nijedan igrač ne može da utiče na njegove odluke.

"Mogu da obećam šta god želim, ja sam trener. Nijedan igrač nikada neće donositi odluke umjesto mene", rekao je Žezus, uz napomenu da Ronaldo, zbog karijere i svega što je ostvario u fudbalu, zaslužuje posebnu pažnju trenera.

Ronaldo je prošlog četvrtka bio starter protiv Velsa u pobjedi Portugala 1:0, ali je zamijenjen u 67. minutu. U nedjelju nije igrao protiv Norveške, a od tada nije trenirao sa ostatkom ekipe.

Žezus, koji je preuzeo reprezentaciju Portugala posle odlaska Roberta Martinesa, rekao je da je zbog velike pažnje javnosti održan sastanak sa Ronaldom i predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom.

"Morali smo da razgovaramo nas trojica, ali ja sam već razgovarao sa Kristijanom. Predsjednik nije imao šta da rješava jer nije bilo problema", rekao je selektor.

Ronaldo je sa 146 golova najbolji strijelac u istoriji muškog reprezentativnog fudbala, a u karijeri juri i granicu od 1.000 pogodaka.

Portugal vodi u Grupi 4 Lige nacija sa šest bodova iz dve utakmice, dok Danska i Norveška imaju po tri. Vels je bez bodova.

Portugal će u nedjelju dočekati Norvešku.

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Portugal

Fudbal

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