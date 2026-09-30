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Ekipa Čelinca dočekuje Borac: Potpisan ugovor o saradnji dva kluba

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30.09.2026 14:33

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Екипа Челинца дочекује Борац: Потписан уговор о сарадњи два клуба
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca danas će da odmjere snage sa ekipom Čelinca u utakmici 1/16 finala Kupa Republike Srpske „Dr Milan Jelić“, a uoči ovog duela dva kluba su potpisala ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji.

Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FK Borac, posjetio je Čelinac i stadion „Tukovi“, a tokom posjete razgovorao je o brojnim fudbalskim temama sa rukovodstvom FK Čelinac koje predvodi Dragan Predić.

Nakon sastanka stavljen je paraf na ugovor o tehničko – poslovnoj saradnji, a Zeljković kaže da je želja svih u FK Borac da banjalučki klub pruži podršku svim ostalima klubovima s ciljem da se stvore što bolji uslovi za dalji razvoj fudbala na našim prostorima.

„Drago mi je što smo danas potpisali ugovor o tehničko – poslovnoj saradnji sa FK Čelinac koji se tako pridružio društvu klubova iz Republike Srpske sa kojima već sarađujemo. Naša želja je da je kroz konkretnu podršku omogućimo FK Čelinac dodatni napredak u svim segmentima – od omasovljenja omladinske škole do podrške u razvoju infrastrukture. FK Čelinac će u našem klubu uvijek imati iskrenog prijatelja koji je tu da pomogne i uvjeren sam da je ovo početak jedne lijepe i uspješne saradnje.“ rekao je Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FK Borac

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FK Borac

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