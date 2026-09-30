Muž, djever i svekar optuženi za jeziv zločin: Otkriven motiv ubistva poznate influenserke

U Hongkongu je danas počelo suđenje za ubistvo milionerke i influenserke Ebi Čoi, a glavni osumnjičeni za njenu smrt su njen suprug i članovi njegove porodice.

Tokom današnjeg ročišta je navedeno da je Ebi ubijena zbog porodičnog spora oko novca.

Čoin bivši suprug Aleks Kvong, njegov otac Kvong Kau i brat Entoni Kvong optuženi su za ubistvo Čoi u februaru 2023. godine. Ukoliko budu proglašeni krivim za ubistvo, pr eti im doživotna kazna zatvora. Optuženi su i za sprječavanje zakonitog sahranjivanja tijela.

Sva trojica su se u srijedu zvanično izjasnila da nisu krivi za njeno ubistvo.

Čoi je imala 28 godina i bila je poznata po glamuroznom životu koji je dijelila na Instagramu, uključujući fotografisanja i modne revije. Nekoliko dana prije smrti objavila je fotografije sa Diorove revije tokom Nedjelje mode u Parizu.

U svom uvodnom govoru, tužiteljka Šarlot Drejkot je istakla značajnu razliku u bogatstvu između Čoj i njenog supruga, opisujući kako su svađe oko finansija i njeni planovi da proda luksuzni stan bili okidač za njeno ubistvo.

"Čini se da je novac motiv ovog ubistva", rekla je tužiteljka poroti koju čine osam muškaraca i jedna žena.

Čoj u vrijeme kada je ubijena nije više bila udata za Aleksa i već je imala novog partnera koji je takođe bio iz bogate i ugledne porodice.

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Nakon razvoda od Aleksa, Ebi je ostala u kontaktu sa njegovom porodicom i finansijski im je pomagala.

Nakon razvoda od bivšeg muža, joj je nastavila da izdržava Kvongove, a takođe im je poklonila stan koji je bio na ime oca njenog bivšeg muža u znak zahvalnosti što su joj pomagali oko njihovo dvoje djece.

Upravo zbog tog stana je i došlo do sukoba Ebi Čoi i njene tazbine. Ona je odlučila da stan proda i da porodicu preseli na periferiju grada kako bi njena djeca mogla mirnije da žive i pohađaju školu.

"Tenzije su porasle u mjesecima koji su prethodili njenom ubistvu. Kvong Kau je došao da se odrekne Čoi i navodno je jednom prilikom pokušao da je napadne", rekla je Drejkot.

Čoi je takođe bila ljuta, a jednom prilikom je svog svekra nazvala prevarantom i nezahvalnim čovekom. Ona se čak brinula da će porodica njenog bivšeg muža da njenu djecu odvoji od nje.

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Tužiteljka je tokom ročišta rekla da je Kvong Kau na kraju skovao zaveru da ubije Ebi Čoi.

"Napravio je plan sa svoja dva sina Aleksom, njenim bivšim mužem i Entonijem, i njih trojica su odlučili da je ubiju zajedno. Svako od njih je imao svoju ulogu u njenom ubistvu", rekla je tužiteljka.

Policija je ranije saopštila da je Čoi majka četvoro djece, nestala 21. februara 2023. godine.

Tri dana kasnije, dijelovi tijela za koje se vjeruje da su njeni, pronađeni su u kući u gradskom okrugu Tai Po, gdje je policija takođe pronašla mašinu za sječenje mesa, električnu testeru i nešto odjeće.

Kvongovi su ubrzo nakon toga uhapšeni.

Suđenje se nastavlja u petak i očekuje se da će trajati najmanje osam nedjelja.

(telegraf)