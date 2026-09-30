Mandatar za sastav rumunske vlade nije dobio podršku

Kandidat za premijera Rumunije Zigfrid Muresan nije uspio da dobije povjerenje u parlamentu, što produžava političku krizu koja ugrožava investicioni rejting zemlje.

Muresan /45/, ugledni poslanik u Evropskom parlamentu, treći je neuspješni mandatar kojeg je odabrao rumunski predsjednik Nikušor Dan od kada je pala proevropska vlada prije gotovo pet mjeseci.

Muresan je dobio 182 glasa podrške, a bila su mu potrebna 233.

Današnje glasanje otvara mogućnost da krajnje desno orijentisani Savez za ujedinjenje Rumuna /AUR/, koji kritički gleda na EU, NATO i pomoć Ukrajini, formira novu vladajuću većinu sa ljevičarskim socijaldemokratama.

Ljevičari, trenutno pojedinačno najveća stranka u parlamentu, početkom maja su srušili koalicionu vladu čiji su bili dio. Ranije ove sedmice, socijaldemokrate su saopštile da više ne isključuju mogućnost formiranja vlade sa AUR-om.

AUR, koja vodi u anketama sa 40 odsto podrške, zalaže se za vanredne izbore, ali ne isključuje ni mogućnost saradnje sa ljevičarima, prenosi Srna.

Prema rumunskom zakonu, ako dvije nominacije za premijera ne dobiju povjerenje, predsjednik može da raspusti parlament i raspiše vanredne izbore. Dan je više puta rekao da je to njegova posljednja opcija.