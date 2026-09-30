Logo

Mandatar za sastav rumunske vlade nije dobio podršku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
30.09.2026 16:06

Komentari:

0
Кандидат за премијера Румуније Зигфрид Муресан није успео да добије поверење у парламент, што продужава политичку кризу која утиче на инвестициони рејтинг земље.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Kandidat za premijera Rumunije Zigfrid Muresan nije uspio da dobije povjerenje u parlamentu, što produžava političku krizu koja ugrožava investicioni rejting zemlje.

Muresan /45/, ugledni poslanik u Evropskom parlamentu, treći je neuspješni mandatar kojeg je odabrao rumunski predsjednik Nikušor Dan od kada je pala proevropska vlada prije gotovo pet mjeseci.

Muresan je dobio 182 glasa podrške, a bila su mu potrebna 233.

Današnje glasanje otvara mogućnost da krajnje desno orijentisani Savez za ujedinjenje Rumuna /AUR/, koji kritički gleda na EU, NATO i pomoć Ukrajini, formira novu vladajuću većinu sa ljevičarskim socijaldemokratama.

Ljevičari, trenutno pojedinačno najveća stranka u parlamentu, početkom maja su srušili koalicionu vladu čiji su bili dio. Ranije ove sedmice, socijaldemokrate su saopštile da više ne isključuju mogućnost formiranja vlade sa AUR-om.

AUR, koja vodi u anketama sa 40 odsto podrške, zalaže se za vanredne izbore, ali ne isključuje ni mogućnost saradnje sa ljevičarima, prenosi Srna.

Prema rumunskom zakonu, ako dvije nominacije za premijera ne dobiju povjerenje, predsjednik može da raspusti parlament i raspiše vanredne izbore. Dan je više puta rekao da je to njegova posljednja opcija.

Podijeli:

Tagovi :

Rumunija

mandatar

Zigfrid Muresan

Komentari (0)

Pročitajte više

Ф-18

Svijet

Uzaludna uzbuna na nebu: Hitno dignuti borbeni avioni

4 d

0
„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.

Svijet

Rumunija podigla borbene avione u blizini granice sa Ukrajinom

4 d

0
Трагичан крај потраге: Рониоци извукли тијело дјечака (4) из ријеке

Svijet

Tragičan kraj potrage: Ronioci izvukli tijelo dječaka (4) iz rijeke

5 d

0
Језив злочин у Румунији: Дјевојку претукао до смрти, па њено тијело бацио у ријеку

Svijet

Jeziv zločin u Rumuniji: Djevojku pretukao do smrti, pa njeno tijelo u koferu bacio u rijeku

5 d

0

Više iz rubrike

Аби Чој држи мачку и позира, 11. фебруара 2023. у Хонг Конгу.

Svijet

Muž, djever i svekar optuženi za jeziv zločin: Otkriven motiv ubistva poznate influenserke

9 h

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку, у Киргистану, у уторак, 1. септембра 2026. године.

Svijet

Putin: Ruski narod niko ne može ni da zaplaši ni da slomi

10 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Gradonačelnik umro tokom sastanka

11 h

0
Захарова: Москва се бори за опстанак и способност УН

Svijet

Zaharova: Moskva se bori za opstanak i sposobnost UN

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima