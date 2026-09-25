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Tragičan kraj potrage: Ronioci izvukli tijelo dječaka (4) iz rijeke

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25.09.2026 18:03

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Трагичан крај потраге: Рониоци извукли тијело дјечака (4) из ријеке
Foto: Unsplash

Četvorogodišnji dječak, za kojim se tragalo u Rumuniji, danas je pronađen mrtav.

Maleni Josif, dječak sa autizmom koji je nestao iz opštine Dofteana u okrugu Bakau, pronađen je mrtav oko 14 časova u rijeci Trotuš.

„Ekipe za potragu (ronioci) pronašle su maloljetnika, nažalost mrtvog, u koritu rijeke Trotuš“, saopštile su zvanično vlasti.

Josif je juče napustio kuću. Bio je sam, bos i plakao je. Primijetili su ga radnici na terenu, ali nisu uspjeli da ga zaustave. Poslednji trenuci njegovog života zabilježeni su nadzornom kamerom.

Odmah nakon prijave, u Policijskoj inspekciji okruga Bakau formiran je Operativni centar, a na teren su upućene ekipe policajaca, žandarma, vatrogasaca i volontera. Potraga je nastavljena i tokom noći, a u njoj je učestvovalo više od 250 ljudi, uz korišćenje termovizijskih kamera i helikoptera Generalnog inspektorata za avijaciju.

Interventne ekipe pronašle su tijelo dijeteta u koritu rijeke Trotuš.

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"Užasne vijesti za našu zajednicu... Nažalost, četvorogodišnji dječak, koji je juče nestao iz sela Dofteana, pronađen je mrtav u rijeci Trotuš. Od juče do danas, policajci, vatrogasci, volonteri i ljudi iz zajednice mobilisali su se i bez prestanka učestvovali u potrazi, sa nadom da će mališan biti pronađen živ. Nažalost, danas su stigle vijesti koje niko nije želio. U ovim bolnim trenucima uz porodicu smo koja je prošla kroz težak period. Ne postoje riječi za ovakav gubitak. Neka mu Bog podari vječni mir, a porodici snagu da prebrodi ovo strašno iskušenje", objavila je opština Dofteana.

Policija sada pokušava da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do ove velike tragedije i kako je Josif izgubio život, prenosi Telegraf.rs.

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Rumunija

Dječak

umro dječak

pronađeno tijelo

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