Pojeo gumene bombone i umro, nadležni izdali hitno upozorenje

Berlinske vlasti istražuju tri povezana slučaja u kojima se sumnja da su ljudi konzumirali gumene bombone navodno obogaćene THC-om, nakon čega su se kod njih razvili simptomi teškog trovanja, pri čemu je u jednom slučaju osoba preminula.

Najteži incident dogodio se 22. septembra u berlinskoj četvrti Najkeln, gdje su hitne službe pronašle muškarca u stanju srčanog zastoja.

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Uprkos pokušajima reanimacije, muškarac je preminuo. Policija je potvrdila da postoje naznake da je preminuli muškarac ranije konzumirao sumnjive gumene bombone sa THC-om.

Nekoliko dana ranije, 18. septembra, slični slučajevi zabilježeni su u Fridrihshajnu, na istoj adresi.

Vatrogasci su ujutro intervenisali zbog žene sa znatno poremećenim stanjem svijesti, za koju se sumnja da je jela slične bombone. Nešto više od sat vremena kasnije, na istu adresu pozvana je Hitna pomoć zbog muškarca u četrdesetim godinama sa identičnim simptomima. Oboje su prevezeni u bolnicu, piše "Bild".

Zabilježeno više ovakvih slučajeva

Berlinsko odjeljenje za zdravstvo potvrdilo je da je u gradu zabilježeno više ovakvih slučajeva, pri čemu su pacijenti razvili simptome tipične za trovanje opijatima (heroinom, morfijumom ili metadonom) - od konfuzije i gubitka svijesti do usporenog i plitkog disanja, suženih zjenica, pa i respiratornog zastoja koji može biti smrtonosan.

Zbog toga su gradske vlasti odmah izdale upozorenje bolnicama, savjetovalištima i nadležnim institucijama kako bi upozorile javnost na opasnost od konzumacije ovih proizvoda.

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Trenutno još nije razjašnjeno o kojoj se tačno supstanci radi, odnosno da li je riječ o proizvodima koji zaista sadrže THC ili neku drugu, nepoznatu kombinaciju hemikalija.

(Večernji)