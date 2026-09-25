Logo

Pojeo gumene bombone i umro, nadležni izdali hitno upozorenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 18:39

Komentari:

0
Појео гумене бомбоне и умро, надлежни издали хитно упозорење
Foto: Pixabay

Berlinske vlasti istražuju tri povezana slučaja u kojima se sumnja da su ljudi konzumirali gumene bombone navodno obogaćene THC-om, nakon čega su se kod njih razvili simptomi teškog trovanja, pri čemu je u jednom slučaju osoba preminula.

Najteži incident dogodio se 22. septembra u berlinskoj četvrti Najkeln, gdje su hitne službe pronašle muškarca u stanju srčanog zastoja.

Крст

Društvo

Datum rođenja otkriva koji svetac je vaš zaštitnik

Uprkos pokušajima reanimacije, muškarac je preminuo. Policija je potvrdila da postoje naznake da je preminuli muškarac ranije konzumirao sumnjive gumene bombone sa THC-om.

Nekoliko dana ranije, 18. septembra, slični slučajevi zabilježeni su u Fridrihshajnu, na istoj adresi.

Vatrogasci su ujutro intervenisali zbog žene sa znatno poremećenim stanjem svijesti, za koju se sumnja da je jela slične bombone. Nešto više od sat vremena kasnije, na istu adresu pozvana je Hitna pomoć zbog muškarca u četrdesetim godinama sa identičnim simptomima. Oboje su prevezeni u bolnicu, piše "Bild".

Zabilježeno više ovakvih slučajeva

Berlinsko odjeljenje za zdravstvo potvrdilo je da je u gradu zabilježeno više ovakvih slučajeva, pri čemu su pacijenti razvili simptome tipične za trovanje opijatima (heroinom, morfijumom ili metadonom) - od konfuzije i gubitka svijesti do usporenog i plitkog disanja, suženih zjenica, pa i respiratornog zastoja koji može biti smrtonosan.

Zbog toga su gradske vlasti odmah izdale upozorenje bolnicama, savjetovalištima i nadležnim institucijama kako bi upozorile javnost na opasnost od konzumacije ovih proizvoda.

Милорад Додик Вишеград

BiH

Dodik: Zel je u pravu, nazvao je stvari pravim imenom

Trenutno još nije razjašnjeno o kojoj se tačno supstanci radi, odnosno da li je riječ o proizvodima koji zaista sadrže THC ili neku drugu, nepoznatu kombinaciju hemikalija.

(Večernji)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gumene bombone

THC

Njemačka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Трагичан крај потраге: Рониоци извукли тијело дјечака (4) из ријеке

Svijet

Tragičan kraj potrage: Ronioci izvukli tijelo dječaka (4) iz rijeke

1 h

0
Син амбасадора Израела се бори за живот

Svijet

Sin ambasadora Izraela se bori za život: Objavljen stravičan snimak napada

2 h

0
Кобних осам секунди: Дјечак (11) подлетио под воз, познат разлог

Svijet

Kobnih osam sekundi: Dječak (11) podletio pod voz, poznat razlog

3 h

0
Марк Карни

Svijet

Premijer Kanade priznao: Spremali smo se za moguće naređenje Trampa za napad na nas

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Smeće i dalje guši Banjaluku, Grad ignoriše problem otpada

19

53

Muž poznate Srpkinje uhapšen u kući strave

19

50

Potpuno rekonstruisana Osnovna škola "Nikola Tesla" u Dervneti

19

47

Velika tragedija, četvorogodišnji dječak pronađen mrtav

19

38

Pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima