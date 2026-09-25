Grad u Srpskoj bespovratno daje ZEV-ovima 20.000 KM

Šest zajednica etažnih vlasnika sa područja Prnjavora ostvarilo je pravo na ukupno 20.000 KM bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata obnove i održavanja stambenih zgrada.

Pojedinačni iznosi kreću se od 1.500 do 5.000 KM, a pravo su ostvarile registrovane zajednice etažnih vlasnika koje redovno izmiruju svoje obaveze, saopšteno je iz Gradske uprave Prnjavor.

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Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš izjavio je da je riječ o nastavku višegodišnje podrške stanarima koji sopstvenim sredstvima ulažu u uređenje i održavanje stambenih objekata.

"Tokom proteklih pet godina kroz ovaj program podržano je ukupno 30 projekata, za šta je iz budžeta izdvojeno 105.000 KM", naveo je Tomaš.

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Predstavnik Zajednice etažnih vlasnika "Trg srpskih boraca broj tri" Predrag Janković rekao je da će sredstva uložiti u sanaciju krovne konstrukcije, odnosno limarske radove na krovu i izradu termičke izolacije potkrovlja.

On je napomenuo da su ovoj zajednici sredstva dodijeljena prvi put, te je zahvalio gradonačelniku i njegovom timu.