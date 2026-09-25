Logo

Ognjen Topić održao čas tajlandskog boksa u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 20:00

Komentari:

0
Боксери са заштитницима на ногама.
Foto: ATV

Tokom dvije decenije duge karijere stekao je tri svjetske titule u tajlandskom boksu, a sada svoje znanje prenosi na seminarima širom svijeta.

Ognjen Topić pristigao je i u Banjaluku na poziv kik boks kluba „Soko“, a dupke puna sala boraca pažljivo je pratila lekcije jednog od najboljih na planeti u mua taiju.Trening sa Ognjenom Topićem dobro je došao i Luki Cvijiću. Član banjalučkog „Gladijatora“ višestruki je šampion BiH, a uskoro ga očekuje i nastup na Evropskm prvenstvu u Parizu.

Svaki potez Ognjena Topića pratili su i oni iskusniji koji su već godinama u svijetu tajlandskog boksa. Ipak, ne kriju zadovoljstvo što su dobili priliku da iz prve ruke čuju finese koje vode ka svjetskom vrhu.

Aleksandar Tadić, prvi operativac kik boksa kluba „Soko“ svojski se potrudi da se Topić osjeća kao kod svoje kuće, a zadovoljan je što su zajednički u djelo sproveli davnašnju ideju.

Sportska i životna priča Ognjena Topića nalik je filmskom scenariju. Put do svjetskog trona i jednog od najboljih u mua taiju koji uživa i veliko poštovanje na Tajlandu vodio ga je od izbjeglištva iz Jajca s početkom ratnog vihora pa sve do Nju Džersija u kojem mu je „američki san“ postao java.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

boks

sport

Banja Luka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

Ostali sportovi

Ponos Srpske i Srbije: Sara Ćirković odbranila zlato

4 h

2
БК Славија

Ostali sportovi

BK Slavija: Vadim Novoženin imenovan za glavnog trenera

1 d

0
Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

Ostali sportovi

Ćirkovićeva u finalu Evropskog prvenstva u Sofiji

1 d

0
Дервентска десетка

Ostali sportovi

Derventska desetka u nedjelju

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

46

Skandalozne poruke mržnje u Brčkom: Ispisali "Srbe na vrbe" ispred škole

21

29

Autobus se survao pored puta, vozač doslovno nestao

21

23

Dan pred Krstovdan slavi se ovaj svetac: On je promijenio istoriju

21

19

Cvijanović za ATV: Posjeta SAD bila je suštinska, odnosi bolji nego ikada

21

18

Nezamisliva tragedija: Dijete i majka stradali u jezivom sudaru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima