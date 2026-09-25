Ognjen Topić održao čas tajlandskog boksa u Banjaluci

Tokom dvije decenije duge karijere stekao je tri svjetske titule u tajlandskom boksu, a sada svoje znanje prenosi na seminarima širom svijeta.

Ognjen Topić pristigao je i u Banjaluku na poziv kik boks kluba „Soko“, a dupke puna sala boraca pažljivo je pratila lekcije jednog od najboljih na planeti u mua taiju.Trening sa Ognjenom Topićem dobro je došao i Luki Cvijiću. Član banjalučkog „Gladijatora“ višestruki je šampion BiH, a uskoro ga očekuje i nastup na Evropskm prvenstvu u Parizu.

Svaki potez Ognjena Topića pratili su i oni iskusniji koji su već godinama u svijetu tajlandskog boksa. Ipak, ne kriju zadovoljstvo što su dobili priliku da iz prve ruke čuju finese koje vode ka svjetskom vrhu.

Aleksandar Tadić, prvi operativac kik boksa kluba „Soko“ svojski se potrudi da se Topić osjeća kao kod svoje kuće, a zadovoljan je što su zajednički u djelo sproveli davnašnju ideju.

Sportska i životna priča Ognjena Topića nalik je filmskom scenariju. Put do svjetskog trona i jednog od najboljih u mua taiju koji uživa i veliko poštovanje na Tajlandu vodio ga je od izbjeglištva iz Jajca s početkom ratnog vihora pa sve do Nju Džersija u kojem mu je „američki san“ postao java.