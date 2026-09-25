Krvava drama na planini: Vuk napao mladića, ujedao ga dok je ležao

Jedan mladić umalo je izgubio život u Grčkoj kada ga je, tokom šetnje u planinskom području, krvoločno napao vuk.

Mladi Atanasios Linardos šetao je u području Kirionerija kada se našao oči u oči sa agresivnom zvijeri.

Prema njegovom opisu, životinja ga je više puta napadala i pokušavala da ga izujeda, dok je on očajnički pokušavao da se zaštiti iza drveta. Napad je trajao nekoliko dugih minuta, a muškarac je na kraju zadobio teške povrede od ujeda.

"Odjednom, dok sam bio na planini i vraćao se oko 19.50 časova, vidio sam pored sebe vuka, dodirnuo me je. Već smo ranije viđali vukove, ne napadaju. Pokušao sam da se udaljim, ali vuk je nasrnuo na mene, napao me je, a ja sam pokušao da se odbranim", opisao je mladi Grk dramatične momente susreta sa zvijeri.

Kada je vidio da životinja nastavlja da reži i prijeteći se kreće prema njemu, potražio je zaštitu iza velikog stabla. Kako je objasnio, nije imao mogućnost da se popne na drvo i pobjegne.

"Nisam mogao da se popnem, mogao sam samo da se sakrijem iza velikog drveta", rekao je on.

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Uprkos njegovom pokušaju da održi odstojanje, vuk je nastavio agresivno da nasrće na njega, sve dok se muškarac nije okliznuo i pao na zemlju. Tada je životinja skočila direktno na njega i zarila zube, dok je on očajnički pokušavao da je odgurne nogama.

Životinja je bila veoma agresivna, a da joj ništa nisam uradio, uporno je pokušavala da me ujede. U jednom trenutku sam se okliznuo i pala je na mene, pokušavao sam da je odgurnem nogama i izujedala me je“, ispričao je Atanasios.

Linardos je takođe naveo da su slični incidenti zabilježeni i prošle godine u tom području, ali da napadi tada nisu bili ovolikog intenziteta.

Na kraju je nekako uspio da udari vuka štapom i kamenom, primoravši ga da se nakratko povuče. Nešto kasnije, životinja je čula neočekivani zvuk u blizini i konačno se udaljila u šumu, prenosi Telegraf.rs.