Minić: Sprovedene brojne mjere za školovanje i ostanak mladih

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić večeras je na tribini "Mladi pitaju" u Banjaluci rekao da su do sada sprovedene brojne mjere koje treba da opredijele mlade da se školuju i ostanu da žive i rade u Srpskoj.

Minić je pojasnio da su to mjere pronatalitetne politike, osnovnog i srednjeg obrazovanja, besplatnog studiranja i mnoge druge.

On je novinarima rekao da će mladima prenijeti koje je Vlada Srpske pripremila pakete mjera kada je riječ o stambenom zbrinjavanju, izgradnji određenih stanova koji bi bili rentani po simboličnim cijenama.

Dodao je da su planirani i vaučeri koji će biti podijeljeni srednjoškolcima jednom godišnje da za taj iznos mogu položiti vozački ispit ili da ga po sopstvenom izboru iskoriste za nešto drugo.

"Za studente završnih godina fakulteta pripremićemo startap pakete. Potrebno je osnovati fondove za privredu i mlade, jer je Republika Srpska finansijski likvidna i ide uzlaznom putanjom", rekao je Minić novinarima u Banjaluci gdje je zajedno sa kandidatom SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović učestvovao na tribini "Mladi pitaju" na platou ispred Sportske dvorane "Borik".

On je naglasio da zajedno sa mladima treba kreirati mjere da bi izrazili želju da ostanu u Srpskoj.

Dodao je da se uporedo radi i infrastruktura, energetska mreža, te da se na svakom koraku vidi razvoj Republike Srpske.

Dodik: Srpska opstala zahvaljujući SNSD-u, uvjeren u ubjedljivu pobjedu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska zahvaljujući SNSD-u uspjela i opstala i da je uvjeren u ubjedljivu izbornu pobjedu na svim nivoima.

U obraćanju građanima na predizbornoj tribini SNSD-a u banjalučkom naselju Dragočaj, Dodik je istakao da je narod u Republici Srpskoj glasao za SNSD da ne dozvoli poniženje srpskog naroda, te da ova partija nikada nije odustala od interesa naroda i Republike Srpske i da zato stalno pobjeđuje.

"U Republici Srpskoj su održani mir i stabilnost institucija, redovne su i isplate uvećanih plata, penzija i boračkih primanja od kada je SNSD na vlasti u Republici Srpskoj od 2006. godine", istakao je Dodik.

On je dodao da će penzije u Republici Srpskoj biti isplaćene pred izbore.

Dodik je rekao da je u Dragočaju zahvaljujući SNSD-u obnovljen društveni dom i riješen problem vodosnabdjevanja, a u planu je i izgradnja dječijeg vrtića.

Kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je uvjerena da je Republika Srpska na dobrom putu i da joj treba stabilna vlast, odgovorni i predsjednik i srpski srpski član Predsjedništva BiH, kao i poslanici.

"Sigurna sam da će naši građani to prepoznati i da će dati podršku kandidatima SNSD-a", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je SNSD pokazao sposobnost da rješava pitanja koja su životno važna za građane širom Republike Srpske. "Imamo plan i očekujemo podršku građana za dalji razvoj prigradskih naselja i seoskih sredina", rekla je Cvijanovićeva.

Kandidat za predsjednika Republike Srpske Savo Minić uvjeren je u izbornu pobjedu SNSD-a, ističući da želi ekonomski stabilnu Republiku Srpsku sa svim njenim institucijama.

"Nastojaću da Republika Srpska ima redovnu ispaltu plata, penzija i boračkih primanja. Kreiraćemo set mjera za bolji ekonomski i privredni razvoj Republike Srpske", istakao je Minić.

Minić je ponovio da će krajem septembra zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom otputovati u Moskvu na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da SNSD ima jasne stavove kada je riječ o očuvanju Republike Srpske i da je i večerašnja tribina pokazala put ka pobjedi.

Kanditat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Goran Maričić rekao je da je narod prepoznao dobru politiku SNSD-a zbog čega na svakim izborima ostvaruje uspješno pobjedu.

"SNSD ima rezultate, planove i ciljeve, zbog čega očekujemo ubjedljivu pobjedu naših kandidata", zaključio je Maričić.