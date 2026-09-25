Milionska ulaganja u Srpskoj: Kreće istorijski projekat "Elektrokrajine"

Više od 1.700 kilometara elektro mreže ide u rekonstrukciju. "Elektrokrajina" kreće u jedan od najvećih projekata modernizacije distributivne mreže u Republici Srpskoj vrijedan desetine miliona evra.

Cilj je manje kvarova, manji gubici i prije svega sigurnija i stabilnija isporuka električne energije.

30 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju elektrodistributivne mreže „Elektrokrajine“.

Investicija će se odvijati u svih pet gradova i 16 opština distributivnog područja kroz rekonstrukciju oko 12 odsto mreže, ističe direktor.

"Od ovog projekta očekujemo značajno smanjenje prekida i trajanje prekida i brže puštanje u pogon. Prilikom izvođenja radova biće određenih prekida i to je neophodno da se izvode radovi, ali imamo iskustvo iz prethodnog projekta koji imamo sa EBRD-a, tu radimo zajedno sa potrošačima i ti prekidi su kontrolisani i u dogovoru sa privredom i domaćinstvima", rekao je v.d. direktora „Elektrokrajine“ Saša Popović.

Uštede koje će se dobiti realizacijom projekta biće veće od 4 miliona maraka, što znači da će se iz uštede moći servisirati kredit, jasan je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"18.09. smo dobili posljednji papir koji je bio neophodan da uđemo u projekat rekonstrukcije niskonaponske i srednjenaponske mreže kada je u pitanju područje Elektrokrajine, ovo predstavlja još jednu potvrdu međunarodnog finansijskog kredibiliteta kada je u pitanju Republika Srpska. Uslovi kredita su, ajde da kažemo, oni su maksimalno povoljni, grejs period od 4 godine, rok otplate do 20 godina i ovaj ukupan iznos", rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Ovo je jedan od prioritetnih projekata „Elektrokrajine“, ističe Minić – dodaje da će se ovom realizacijom ostvariti značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi.

"Ne želeći da kršim Zakon o javnim nabavkama, mislim da trebamo pozvati sve privrednike sa kapacitetima iz Republike Srpske i bilo bi dobro kada bi imali kapacitet da konkurišu i da upravo domaća privreda i domaća privredna društva rade ovaj posao", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Period realizacije projekta je tri godine i predviđa zamjenu ukupno 13.000 srednjenaponskih i 30.000 niskonaponskih stubova sa postavljanjem provodnika šireg presjeka.