Izvlačenje za srčani udar: Loto rezultati 77. kola

Autor:ATV redakcija
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Izvučeni su brojevi u 77. kolu igara Loto i Loto plus, a iako nije bilo glavnih dobitaka, jednom igraču su milioni izmakli za dlaku.
Igra Loto nosila je premiju vrijednu četiri miliona i 300 hiljada maraka, ali nakon šest brojeva bilo je jasno da ona neće biti izvučena.
Dobitna kombinacija glasila je 34, 19, 5, 1, 9, 17 i 27.
Ipak, devet igrača osvojilo je šestice vrijedne po skoro šest hiljada maraka.
Ni u igri Loto plus nije izvučena glavna premija vrijedna nevjerovatnih šest i po miliona KM.
Izvučeni su brojevi 23, 21, 5, 14, 3, 12 i 15.
Jedan igrač nakon šest izvučenih brojeva bio je u situaciji za srčani udar. Naime, njemu je za pomenute milione falio broj 9, ali je bubanj izbacio petnaestku.
Ni u igri Džoker nije bilo uplaćene dobitne kombinacije.
Izvučeni Džoker broj u ovom kolu glasio je - 220409.
Inače, u 77. kolu Džoker je bio vrijedan 90.000 KM.
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