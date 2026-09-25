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Izvlačenje za srčani udar: Loto rezultati 77. kola

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25.09.2026 20:21

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Izvučeni su brojevi u 77. kolu igara Loto i Loto plus, a iako nije bilo glavnih dobitaka, jednom igraču su milioni izmakli za dlaku.

Igra Loto nosila je premiju vrijednu četiri miliona i 300 hiljada maraka, ali nakon šest brojeva bilo je jasno da ona neće biti izvučena.

Dobitna kombinacija glasila je 34, 19, 5, 1, 9, 17 i 27.

Ipak, devet igrača osvojilo je šestice vrijedne po skoro šest hiljada maraka.

Loto plus, situacija za srčani udar

Ni u igri Loto plus nije izvučena glavna premija vrijedna nevjerovatnih šest i po miliona KM.

Izvučeni su brojevi 23, 21, 5, 14, 3, 12 i 15.

Jedan igrač nakon šest izvučenih brojeva bio je u situaciji za srčani udar. Naime, njemu je za pomenute milione falio broj 9, ali je bubanj izbacio petnaestku.

Džoker

Ni u igri Džoker nije bilo uplaćene dobitne kombinacije.

Izvučeni Džoker broj u ovom kolu glasio je - 220409.

Inače, u 77. kolu Džoker je bio vrijedan 90.000 KM.

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