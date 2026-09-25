Patrijarh Porfirije: Hram je srce grada, a vjera temelj svakog sabranja

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio vjernicima na Palama da su svi dio zajednice koju povezuju Hristova ljubav, pravoslavna vjera i pripadnost srpskom narodu.

Nakon služene doksologije u Hramu Sabora Svetog arhangela Gavrila, patrijarh je istakao da mu nema dražeg puta od puta u Republiku Srpsku jer gdje god da dođe susreće se sa ljubavlju, podrškom, molitvom i bratstvom pravoslavnih vjernika.

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Istakao je da je put koji vodi u Republiku Srpsku za njega uvijek naročito poseban, jer su sa tog prostora i njegovi preci.

Patrijarh je istakao da je posebna radost što su se vjernici večeras sabrali povodom osvećenja Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila, izraslom na temelju koji je postavio blaženopočivši mitropolit Nikolaj, a sazidan je vjerom i trudom vjernog naroda, prenosi "Srna".

Patrijarh Porfirije je ukazao da hram treba da bude srce grada i mjesto u koje će vjernici dolaziti znajući da im je Bog potreban, da ih voli i da su pozvani da budu otvoreni za ljubav Božiju, ali i jedni prema drugima.

"Znamo da smo sazidali ovaj hram ne samo da bude lijep i divan, nego da bude mjesto u kojem ćete se sabirati, krštavati, vjenčavati, služiti Svetu liturgiju, pričešćivati se tijelom i krvlju Hristovom", rekao je patrijarh.

On je dodao da će ovaj hram osvetiti sutra znajući da početak zidanja hrama nije postavljanje temelja, nije ni zidanje zidova, ni postavljanje kupole već vjera u Boga, bez kojeg ne možemo.

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Prema njegovim riječima, srpski narod je kroz istoriju svjesno prihvatio Hrista, znajući da taj put podrazumijeva stradanje i krst, a da vjera predstavlja snagu koja narod sabira i čuva kroz vrijeme.

"Vjera je temelj koji povezuje ljude, jer kada je Bog sa njima, onda ne mogu biti jedni bez drugih, a kamoli jedni protiv drugih", zaključio je patrijarh.

Srpskog patrijarha je dočekao Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom u prisustvu velikog broja vjernika.

Hram će biti osveštan sutra u 9.00 časova, nakon čega će biti služena Sveta arhijerejska liturgija.