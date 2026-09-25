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Muž poznate Srpkinje uhapšen u kući strave

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25.09.2026 19:53

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Муж познате Српкиње ухапшен у кући страве
Foto: Policia Nacional

Španska policija je identifikovala sedmoricu državljana Srbije koji su uhapšeni u luksuznoj vili u Esteponi, gdje su napravili improvizovanu sobu za mučenje.

Među uhapšenima u kući strave je, kako spiše "Kurir", i muž bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić.

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Stefani se ljetos u tajnosti udala za svog izabranika Zorana N. koji je, kako piše pomenuti portal, uhapšen u akciji španske policije.

Ovako su uhapšeni Srbi u Španiji

Španski mediji navode da je uhapšeno sedam državljana Srbije.

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Riječ je, kako se sumnja, o pripadnicima organizovane kriminalne grupe razvijene mreže na području Kosta del Sol, Kampa de Gibraltar i Levanta, a većina njih odranije ima bogate policijske dosijee i terete se za jeziv zločin - otmicu i mučenje muškarca.

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Podsjetimo, Stefani je krila od medija da se udala za izabranika, a rekla je da se on protivi njenom ulasku u Elitu.

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"Odlično sam, dobila sam poziv za Elitu 10, to sam za sada odbila, ali vidjećemo možda uđem naknadno. Ponuda je bila odlična, ali dogovor sa vjerenikom je bio da ne uđem, on je protiv toga, ali nadam se da će popustiti. Sin je odlično, sa Kostom provodim svaki dan. Sa Munjom nemam kontakt niti ću ga imati. Ne dozvoljavam da viđa dijete, tako će biti. Munja nema izbora, mjesecima nije pitao za sina, nije pomagao finansijski i prihvatio je moju odluku da ga ne viđa. On je za mene totalni stranac", rekla je i dodala:

"Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj vjerenik ima dijete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu".

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Tagovi :

Kuća strave

Španija

hapšenje

Stefani Grujić

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