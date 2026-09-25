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Branio majku, pa ubio starca: Tužilaštvo traži pritvor za dječaka

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25.09.2026 15:21

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Бранио мајку, па убио старца: Тужилаштво тражи притвор за дјечака
Foto: Tanjug/AP

Više javno tužilaštvo u Zaječaru traži pritvor za maloljetnika iz Knjaževca, zbog sumnje da je 24. septembra izvršio nehatno lišenje života.

Viši sud navodi da će o prijedlogu odlučiti sudija za maloljetnike, dok je žrtva Lj.P. (76) iz Knjaževca.

Povodom tragičnog slučaja u Knjaževcu, u kojem je stradao Lj.P. (76) oglasio se i Viši sud u Zaječaru. Oni navode da su za dječaka, koji se sumnjiči za nehatno lišenje života preminulog starca, tražili određivanje pritvora.

"Više javno tužilaštvo u Zaječaru dostavilo je Višem sudu u Zaječaru, dana 25.09.2026. godine, zahtjev za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je dana 24.09.2026. godine u Knjaževcu izvršio krivično djelo nehatno lišenje života iz člana 118. KZ-a. Stavljen je i predlog za određivanje pritvora prema maloljetniku, o čemu će odlučiti sudija za maloljetnike Višeg suda u Zaječaru. Oštećeni, sada pokojni Lj.P. iz Knjaževca, bio je punoljetno lice", saopštio je Viši sud u Zaječaru.

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Podsjetimo, kako su komšije ranije ispričale za Kurir, do tragedije je došlo juče oko 16 sati kada je Lj.P. navodno došao pred dječakovu kuću da traži novac od njegove majke, a da je sve eskaliralo kada je Ljubiša navodno pokušao da uđe u dječakovu kuću.

"Dječak je iskoračio ispred majke i snažno ga šutnuo. Na žalost, čovjek je pao i glavom udario u beton, što je bilo kobno. Vidjevši krv, i majka i dječak su mu hitro prišli, podigli glavu, počeli da ga dozivaju. Onda su se okupile komšije i kako nisu mogli da osvijeste palog čovjeka, pozvali su Hitnu pomoć i policiju. Na žalost, ljekari su mogli da konstatuju samo smrt, a policija je odvela dječaka", ispričala je za Kurir jedna stanarka ulice u kojoj je došlo do tragedije.

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Ubistvo iz nehata

Srbija

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