Nesreća u Mladenovcu: Autobus se zakucao u Golf, među povrijeđenima i djeca

Autor:ATV redakcija
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Oko 14 časova u Mladenovcu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali gradski autobus i automobil marke Golf.
Golfom je upravljao 17-godišnji mladić koji se nalazio na obuci, dok je se na mestu suvozača nalazio instruktor vožnje.
Prema procenama policije, za udes je odgovoran vozač autobusa.
U sudaru je povređeno nekoliko putnika iz autobusa, među kojima ima i djece.
Više detalja o okolnostima nezgode, kao i stepenu povreda, biće poznato nakon uviđaja i pregleda povrijeđenih, prenosi Telegraf.rs.
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