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Nesreća u Mladenovcu: Autobus se zakucao u Golf, među povrijeđenima i djeca

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24.09.2026 17:52

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аутобус сједишта вожња путници
Foto: Pexel/Erik Schereder

Oko 14 časova u Mladenovcu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali gradski autobus i automobil marke Golf.

Golfom je upravljao 17-godišnji mladić koji se nalazio na obuci, dok je se na mestu suvozača nalazio instruktor vožnje.

Prema procenama policije, za udes je odgovoran vozač autobusa.

U sudaru je povređeno nekoliko putnika iz autobusa, među kojima ima i djece.

Više detalja o okolnostima nezgode, kao i stepenu povreda, biće poznato nakon uviđaja i pregleda povrijeđenih, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Mladenovac

Saobraćajna nesreća

nezgoda

Djeca

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