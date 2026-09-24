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Drama na Tari: Medvjed pojurio prema šestoro ljudi

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24.09.2026 15:27

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Медвјед
Foto: Pixabay/Miller_Eszter

Prava drama odigrala se na Mitrovcu, kada je medvjed potrčao prema ulazu u edukativni park "Sovina učionica", u kojem se u tom trenutku nalazilo šestoro ljudi.

Opasnost je primjetio vatrogasac Srećko Bogdanović. On se nije uplašio niti povukao, već je potrčao kroz šumu za medvjedom kako bi ga spriječio da izađe na stazu i približi se ljudima.

Zahvaljujući Srećkovoj hrabrosti, prisebnosti i brzoj reakciji, medvjed je spriječen da uđe u prostor edukativnog parka, a svih šest osoba ostalo je bezbjedno.

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Ovaj vatrogasac je svojim postupkom pokazao da heroji ne nose uniformu samo kada su na dužnosti, Srećko je, rizikujući sopstvenu bezbjednost, spriječio moguću tragediju na Tari.

(Telegraf)

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Tagovi :

Medvjed

Planina Tara

Opasnost

Srbija

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