Minić: Svaki dio Srpske integrisati, bez visokog predstavnika i otimanja imovine

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Osmacima da želi da svaki dio Srpske integriše, a to podrazumijeva i ovu opštinu.

Minić je u razgovoru sa građanima rekao da politika koju vodi SNSD ima podršku naroda, a to znači jaka Republika Srpska bez visokog predstavnika.

"Mi ćemo zaokružiti priču za našu Republiku Srpsku, bez visokog predstavnika, bez otimanja imovine", rekao je Minić.

On je dodao da se priprema niz bitnih stvari za budućnost naših građana, te naveo da u kampanji SNSD govori o planovima za razvoj i ekonomski napredak Republike Srpske, ne pominjući ni FBiH, ni političke izborne protivnike iz Srpske.

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"Mi radimo u interesu građana, redovno isplaćujemo plate, penzije i sva druga primanja", rekao je Minić i naglasio da nema mjesta u Republici Srpksoj da se nešto ne radi i gradi.

Naglasio je da je član Predsjedništva BiH i kandidat SNSD-a za istu funkciju Željka Cvijanović doputovala iz Amerike sa lijepim vijestima, a napomenuo i da Srpska istovremeno ima izuzetno dobre odnose sa Izraelom i Ruskom Federacijom.

"Gospodin Dodik i ja za nekoliko dana putujemo u Rusku Federaciju gd‌je ćemo razgovarati sa predsjednikom /Vladimirom/ Putinom, što je od izuzetnog značaja", rekao je Minić.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Radan Sarić upoznao je Minića da ova opština ima više od 600.000 KM ulaganja u razne projekte, navodeći proširenje puta koje će biti završeno u narednoj godini, kao i da se uskoro raspisuje tender za izradu pješačke staze od Koline do Donjih Capardi.

Naveo je i da se gradi park, pojasnivši kako se toj lokaciji ranije nije moglo prići jer je bila ogromna bara, a sada se nastoji da se Osmaci dovedu do toga da imaju odlične prilaze i mnogo bolji život građana.

(SRNA)