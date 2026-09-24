Logo

Potpuno rasulo u SDS-u: Blanuša ide na Vukanovićevu tribinu - Božović kao da i ne postoji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 15:08

Komentari:

2
Потпуно расуло у СДС-у: Блануша иде на Вукановићеву трибину - Божовић као да и не постоји
Foto: ATV

Kada pomislite da rasulo u SDS-u ne može biti veće, uvijek se pojave nove stvari koje tu misao oštro demantuju.

Naime, SDS-ov Ljubiša Petrović, ne podržava kandidata svoje partije Marinka Božovića za člana Predsjedništva i to više nije ni vijest, ali čini se da je rasulo dobilo novu dimenziju. I sam predsjednik stranke Branko Blanuša će doći na tribinu čovjeku protiv koje se njegov kandidat takmiči.

Kako je potvrdio Nebojša Vukanović, čovjek koji se, čini, uživa veću podršku SDS-ovog kadra nego njihov sam kandidat, predsjednik SDS-a će mu doći na završnu tribinu.

"Branko Blanuša je predložio da sa Ljubišom Petrovićem bude gost na našoj završnoj tribini u Bijeljini, koju smo zakazali za utorak, 29.9. od 19:00 časova na Trgu u Bijeljini, što sam naravno da zadovoljstvom prihvatio i mislim da je to važna politička poruka, sloge i zajedništva opozicije, saradnje Liste za pravdu i red i većeg dijela SDS-a, izuzev sarajevske grupe, koju čine Marinko Božović i Darko Babalj, osovina koja godinama, zbog svojih interesa, uništava SDS iz lomi glavu svakom predsjedniku stranke, od Mladena Bosića, Vukote Govedarice, Mirka Šarovića do sada Branka Blanuše, koga guraju u smrtonosni zagrljaj sa Draškom Stanivukovićem", naveo je Vukanović.

Ako nekome nije jasno, pokušaćemo prostije da objasnimo. Predsjednik jedne partije koja ima kandidata za određenu funkciju ide na tribinu kandidatu druge partije (liste) koji se kandiduje za istu poziciju.

Takođe se postavlja pitanje, da li će se Blanuša obratiti okupljenim i ako se obrati, da li će ih pozvati da glasaju za Vukanovića ili za kandidata svoje partije?

Ako uzmemo u obzir sve događaje koji su prethodili i samoj kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, postavlja se pitanje da li će i sam Blanuša glasati za SDS-ove kandidata, među kojima je i sam.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Branko Blanuša

SDS

Nebojša Vukanović

Marinko Božović

Izbori 2026

Komentari (2)

Više iz rubrike

предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Nedopustiv progon Srba iz Oružanih snaga BiH

1 h

0
У дубинама Јонског мора почивају српски војници који немају подигнут крст над гробом, али чија жртва стоји дубоко урезана у памћење нашег народа, написао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Republika Srpska

Karan na Krfu: Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje

2 h

0
Калинић: Цвијановићева пробудила наду у другачији поглед на Србе

Republika Srpska

Kalinić: Cvijanovićeva probudila nadu u drugačiji pogled na Srbe

2 h

8
Кострешевић и Будимир ПУ Требиње састанак

Republika Srpska

Budimir i Kostrešević sa rukovodstvom PU Trebinje

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

Nove ”Skaj” poruke na suđenju Šakiću, odbrana ”našla rupu”

16

24

Stranci se povukli iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

16

21

Zašto Institut krije 1.608 srpskih žrtava? Porodice i dalje čekaju pravdu

16

14

Minić: Svaki dio Srpske integrisati, bez visokog predstavnika i otimanja imovine

16

13

Lažni ljekari zvali ljude, pa im pokupili velike pare i zlato

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima