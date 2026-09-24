Potpuno rasulo u SDS-u: Blanuša ide na Vukanovićevu tribinu - Božović kao da i ne postoji

Kada pomislite da rasulo u SDS-u ne može biti veće, uvijek se pojave nove stvari koje tu misao oštro demantuju.

Naime, SDS-ov Ljubiša Petrović, ne podržava kandidata svoje partije Marinka Božovića za člana Predsjedništva i to više nije ni vijest, ali čini se da je rasulo dobilo novu dimenziju. I sam predsjednik stranke Branko Blanuša će doći na tribinu čovjeku protiv koje se njegov kandidat takmiči.

Kako je potvrdio Nebojša Vukanović, čovjek koji se, čini, uživa veću podršku SDS-ovog kadra nego njihov sam kandidat, predsjednik SDS-a će mu doći na završnu tribinu.

"Branko Blanuša je predložio da sa Ljubišom Petrovićem bude gost na našoj završnoj tribini u Bijeljini, koju smo zakazali za utorak, 29.9. od 19:00 časova na Trgu u Bijeljini, što sam naravno da zadovoljstvom prihvatio i mislim da je to važna politička poruka, sloge i zajedništva opozicije, saradnje Liste za pravdu i red i većeg dijela SDS-a, izuzev sarajevske grupe, koju čine Marinko Božović i Darko Babalj, osovina koja godinama, zbog svojih interesa, uništava SDS iz lomi glavu svakom predsjedniku stranke, od Mladena Bosića, Vukote Govedarice, Mirka Šarovića do sada Branka Blanuše, koga guraju u smrtonosni zagrljaj sa Draškom Stanivukovićem", naveo je Vukanović.

Ako nekome nije jasno, pokušaćemo prostije da objasnimo. Predsjednik jedne partije koja ima kandidata za određenu funkciju ide na tribinu kandidatu druge partije (liste) koji se kandiduje za istu poziciju.

Takođe se postavlja pitanje, da li će se Blanuša obratiti okupljenim i ako se obrati, da li će ih pozvati da glasaju za Vukanovića ili za kandidata svoje partije?

Ako uzmemo u obzir sve događaje koji su prethodili i samoj kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, postavlja se pitanje da li će i sam Blanuša glasati za SDS-ove kandidata, među kojima je i sam.