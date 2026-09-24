Edita donijela hrabru odluku nakon porođaja: "Ova mama je spremna"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pjevačica Edita Aradinović prije dva mjeseca postala je majka, a sada je donijela odluku koja je obradovala njene fanove. Nakon kratke pauze vraća se nastupima, a prvi povratnički nastup najavila je za 3. oktobar.
Edita je na društvenim mrežama objavila snimak iz studija i pokazala dio probe, a tom prilikom otkrila je da se uskoro vraća na scenu.
"Ova mama je spremna za 3. oktobar", poručila je pjevačica.
Nakon probe ponovo se oglasila i otkrila kako je izgledao njen povratak kući.
Svijet
Loše vijesti iz poznate kompanije: Poskupljuju avionske karte
Kaže da od uzbuđenja i adrenalina nije mogla zaspati, ali da ju je posebno dirnuo susret s kćerkom.
"Ne mogu zaspati od uzbuđenja i adrenalina jer je moja kćerka danas, kada sam se vratila s probe koja je trajala dva sata, počela plakati kada je čula moj glas jer me se uželjela. Počela me tražiti očima", ispričala je Edita.
Pjevačica će tako, samo dva mjeseca nakon porođaja, ponovo stati pred publiku, dok će joj povratak na scenu očigledno biti posebno emotivan zbog nove životne uloge koju je nedavno dobila.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
5 h0
Scena
9 h0
Scena
17 h0
Scena
19 h0
Najnovije
Najčitanije
16
26
16
24
16
21
16
14
16
13
Trenutno na programu