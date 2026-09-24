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Edita donijela hrabru odluku nakon porođaja: "Ova mama je spremna"

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24.09.2026 15:53

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Едита Арадиновић
Foto: Youtube/ RTV Pink Official

Pjevačica Edita Aradinović prije dva mjeseca postala je majka, a sada je donijela odluku koja je obradovala njene fanove. Nakon kratke pauze vraća se nastupima, a prvi povratnički nastup najavila je za 3. oktobar.

Edita je na društvenim mrežama objavila snimak iz studija i pokazala dio probe, a tom prilikom otkrila je da se uskoro vraća na scenu.

"Ova mama je spremna za 3. oktobar", poručila je pjevačica.

Nakon probe ponovo se oglasila i otkrila kako je izgledao njen povratak kući.

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Kaže da od uzbuđenja i adrenalina nije mogla zaspati, ali da ju je posebno dirnuo susret s kćerkom.

"Ne mogu zaspati od uzbuđenja i adrenalina jer je moja kćerka danas, kada sam se vratila s probe koja je trajala dva sata, počela plakati kada je čula moj glas jer me se uželjela. Počela me tražiti očima", ispričala je Edita.

Pjevačica će tako, samo dva mjeseca nakon porođaja, ponovo stati pred publiku, dok će joj povratak na scenu očigledno biti posebno emotivan zbog nove životne uloge koju je nedavno dobila.

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Edita Aradinović

Pjevačica

porođaj

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