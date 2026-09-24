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Neviđeni monstrum: Majka izbola troje djece u autu

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24.09.2026 16:49

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Невиђени монструм: Мајка избола троје дјеце у ауту
Foto: Envato/travelarium

Četrdesetdvogodišnja majka iz Sidneja optužena je za ubistvo petogodišnjeg sina i pokušaj ubistva svoje dvoje mlađe djece.

Napad se dogodio u nedjelju na području Blu Mauntinsa, objavio je australijski portal "7Njuz".

Petogodišnji dječak preminuo je na mjestu događaja, dok su njegova trogodišnja sestra i jednogodišnji brat s teškim povredama prevezeni u bolnicu.

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Policija tvrdi da je žena nožem napala djecu dok su bila vezana u dječijim sjedalicama u automobilu, nakon čega je navodno povrijedila i sebe.

Napad u automobilu

Prema informacijama australijskih medija, žena je suprugu kazala da djecu vodi na izlet. Umjesto toga, odvezla se u zabačenu ulicu u naselju Voli Hajts, gdje se napad dogodio oko 13 sati.

Automobil s otvorenim vratima prvi je primijetio biciklista, koji je zatekao povrijeđenu ženu. Ubrzo su reagovali i drugi prolaznici, pružili prvu pomoć majci i djeci te pozvali hitne službe.

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Ljekarske ekipe zbrinule su ih na mjestu događaja, nakon čega su žena i dvoje preživjele djece u kritičnom stanju prevezeni u bolnicu. Dječaku od pet godina nije bilo spasa.

Odbijena kaucija

Žena je optužena za ubistvo u kontekstu porodičnog nasilja, kao i za dva krivična djela nanošenja teških tjelesnih povreda s namjerom da ubije.

Pred sudom u Penritu pojavila se u utorak putem videoveze iz bolničkog kreveta. Sudija joj je odbio kauciju, a naredno ročište zakazano je za 20. novembar.

Policija je ranije saopštila da je osumnjičena najvjerovatnije sama sebi nanijela povrede. Istraga o svim okolnostima tragedije je u toku.

Djeca u bolnici

Otac djece navodno je u vrijeme napada bio na poslu. Nakon što je obaviješten o događaju, odmah je otišao u bolnicu kako bi bio uz povrijeđenu djecu.

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Njihovo zdravstveno stanje u utorak je i dalje bilo kritično, ali stabilno.

Članovi kenijske zajednice u Sidneju okupili su se kako bi ocu pružili podršku, dok je Konzulat Kenije potvrdio da porodici osigurava potrebnu pomoć.

"Barbarski čin"

Zamjenik policijskog komesara Novog Južnog Velsa Peter Mekena opisao je napad kao barbarski čin.

"Upotreba noža ili nekog drugog hladnog oružja zaista je barbarski čin. Kada su žrtve djeca, nema ničeg goreg", rekao je Mekena.

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Australija

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