Dodik: Međunarodni prodor Srpske garantuje njenu stabilnost

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da međunarodnom prodoru Republike Srpske značajno doprinose njegove i posjete srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, što je garant njene stabilnosti, te je za novembar najavio da će boraviti u Čikagu.
Dodik je podsjetio da je Srpska godinama i decenijama tretirana kao nešto loše i nedostojno, ali da su uspjeli da se izbore da se ta slika promijeni.
On je rekao da su poziciju Srpske objasnili prijateljima u Izraelu i Ruskoj Federaciji i da oni danas znaju za Republiku Srpsku.
"Pitajte Vladimira Putina — on zna za Republiku Srpsku. Možda ne zna za neke druge zemlje, ali za Srpsku zna. U Izraelu je sve bilo na najvišem nivou, a to je izraz zahvalnosti za bratstvo i podršku koju međusobno pružamo jedni drugima", rekao je Dodik novinarima u Šekovićima.
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Dodik je napomenuo da je Cvijanovićeva najavila da će za mjesec ili mjesec i po dana nakon izbora ponovo boraviti u inostranstvu, a da će on u novembru biti u Čikagu, gdje je Srpska pomogla završetak izgradnje manastira.
"To je prilika da se tamo sastanem sa važnim ljudima i ostvarimo saradnju sa tamošnjim političkim zajednicama i partijama", istakao je Dodik.
Dodik i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas su u Šekovićima položili vijence na spomenik palim borcima i na spomenik Miloradu Miši Pelemišu, komandantu 10. Diverzantskog odreda VRS.
(SRNA)
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