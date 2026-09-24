Logo

Dodik: Međunarodni prodor Srpske garantuje njenu stabilnost

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 17:21

Komentari:

5
предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da međunarodnom prodoru Republike Srpske značajno doprinose njegove i posjete srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, što je garant njene stabilnosti, te je za novembar najavio da će boraviti u Čikagu.

Dodik je podsjetio da je Srpska godinama i decenijama tretirana kao nešto loše i nedostojno, ali da su uspjeli da se izbore da se ta slika promijeni.

​On je rekao da su poziciju Srpske objasnili prijateljima u Izraelu i Ruskoj Federaciji i da oni danas znaju za Republiku Srpsku.

"Pitajte Vladimira Putina — on zna za Republiku Srpsku. Možda ne zna za neke druge zemlje, ali za Srpsku zna. U Izraelu je sve bilo na najvišem nivou, a to je izraz zahvalnosti za bratstvo i podršku koju međusobno pružamo jedni drugima", rekao je Dodik novinarima u Šekovićima.

Милорад Додик у Шековићима

Republika Srpska

Dodik: Pobjeda u Šekovićima neizbježna

Dodik je napomenuo da je Cvijanovićeva najavila da će za mjesec ili mjesec i po dana nakon izbora ponovo boraviti u inostranstvu, a da će on u novembru biti u Čikagu, gd‌je je Srpska pomogla završetak izgradnje manastira.

"To je prilika da se tamo sastanem sa važnim ljudima i ostvarimo saradnju sa tamošnjim političkim zajednicama i partijama", istakao je Dodik.

Dodik i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas su u Šekovićima položili vijence na spomenik palim borcima i na spomenik Miloradu Miši Pelemišu, komandantu 10. Diverzantskog odreda VRS.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Komentari (5)

Više iz rubrike

Милорад Додик у Шековићима

Republika Srpska

Dodik: Pobjeda u Šekovićima neizbježna

2 h

0
свијеће паљење свијећа црква

Republika Srpska

Zašto Institut krije 1.608 srpskih žrtava? Porodice i dalje čekaju pravdu

3 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Svaki dio Srpske integrisati, bez visokog predstavnika i otimanja imovine

3 h

1
Жупљанин: Институције да помогну отпуштеним припадницима Оружаних снага БиХ

Republika Srpska

Župljanin: Institucije da pomognu otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga BiH

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

30

Poznata domaća fabrika obuće pred gašenjem: Nekad su radili i za "Pradu"

19

28

Helez nezakonito otjerao srpske kadete iz OS BiH: Stigle reakcije iz Srpske

19

17

Tramp: SAD i Kina postigli ogroman napredak

19

00

Promijenio ime konju jer je asociralo na Hitlera

18

59

Mladom srpskom košarkašu pozlilo u školi, preminuo u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima