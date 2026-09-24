Додик: Побједа у Шековићима неизбјежна

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да народ који се данас окупио у Шековићима јасно показује да је овдје побједа СНСД-а осигурана.
"Мислим да је овдје побједа неизбјежна и да ћемо бити обавезни да још више вратимо нашим побједничким срединама", рекао је Додик.
Он је навео да је на локалном нивоу направљен велики развој и честитао је мјештанима који на томе предано раде.
Додик је изразио увјерење да ће Жељка Цвијановић освојити мандат српског члана Предсједништва БиХ, а да ће СНСД однијети убједљиву побједу и формирати нову Владу Републике Српске.
Кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да су Шековићи увијек знали да препознају предности политике коју води СНСД и данашња подршка то потврђује.
"Морамо наставити да радимо на томе да мале средине напредују, да млади људи остају, а наши пензионери имају већа примања и сигурнију будућност. То су конкретни циљеви на којима ћемо радити у наредне четири године", рекао је Минић.
Кандидат за посланика у Народној скупштини Републике Српске Митар Лазић рекао је да у Шековићима планирају величанствену побједу и да тиме још једном покажу своју снагу.
Он је захвалио Влади Републике Српске на подршци од пет милиона КМ.
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