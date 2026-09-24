Чини чуда: Зашто поломљени дио зуба треба ставити у млијеко

Аутор:АТВ редакција
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Ако дијете одломи зуб, сачувајте пронађени комадић и што прије посјетите стоматолога. Правилна реакција може помоћи у лијечењу.
Падови са бицикла, ромобила или током игре код дјеце нису ријеткост. Понекад могу завршити повредом и ломљењем зуба. Оно што родитељи ураде непосредно након незгоде може бити веома важно за могућности лијечења.
На то су упозорили из Стоматолошке ординације др Горан Пехар. Тамо су недавно лијечили дјечака који је приликом пада са бицикла одломио дио зуба.
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Његови родитељи направили су важну ствар. Наиме, пронашли су одломљене дијелове зуба, сачували их и понијели стоматологу.
Родитељи су фрагменте зуба ставили у млијеко, што је помогло да остану хидратизовани и очувани до доласка у ординацију, преноси "Фокус".
"Родитељи су нам се јавили након незгоде у којој је дјечак пао са бицикла и одломио дио зуба. На срећу, сачували су одломљене фрагменте и донијели их у ординацију – у млијеку. То је важно како би зубно ткиво остало хидратизовано и очувано", објаснили су из ординације.
Стоматолози су потом фрагменте припремили и поново спојили с остатком зуба.
"У ординацији смо фрагменте пажљиво припремили и спојили. Затим смо их посебним денталним љепилом поновно причврстили за преостали дио зуба", навели су.
На тај начин природни дијелови зуба враћени су на своје мјесто, а дјечаку је сачуван природан изглед зуба.
Из ординације су родитељима упутили једноставан савјет који вриједи запамтити.
"Ако се догоди слична ситуација, немојте бацати одломљени комадић зуба. Ставите га у млијеко и што прије се јавите стоматологу", поручили су.
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Брза реакција и правилно чување одломљеног фрагмента могу повећати могућност да стоматолог поново причврсти природни дио зуба.
"Брза реакција и очување одломљеног фрагмента могу омогућити да се властити, природни дио зуба поново врати на његово мјесто", закључили су.
Ипак, неће се сваки одломљени зуб моћи поправити на исти начин. Могућности лијечења зависе од врсте и обима повреде, стања зуба и сачуваног фрагмента, због чега је након незгоде важно што прије потражити помоћ стоматолога.
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