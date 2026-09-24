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Несрећа у Младеновцу: Аутобус се закуцао у Голф, међу повријеђенима и дјеца

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24.09.2026 17:52

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аутобус сједишта вожња путници
Фото: Pexel/Erik Schereder

Око 14 часова у Младеновцу дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали градски аутобус и аутомобил марке Голф.

Голфом је управљао 17-годишњи младић који се налазио на обуци, док је се на месту сувозача налазио инструктор вожње.

Према проценама полиције, за удес је одговоран возач аутобуса.

У судару је повређено неколико путника из аутобуса, међу којима има и дјеце.

Више детаља о околностима незгоде, као и степену повреда, биће познато након увиђаја и прегледа повријеђених, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Младеновац

Саобраћајна несрећа

незгода

Дјеца

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