Несрећа у Младеновцу: Аутобус се закуцао у Голф, међу повријеђенима и дјеца

Аутор:АТВ редакција
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Око 14 часова у Младеновцу дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали градски аутобус и аутомобил марке Голф.
Голфом је управљао 17-годишњи младић који се налазио на обуци, док је се на месту сувозача налазио инструктор вожње.
Према проценама полиције, за удес је одговоран возач аутобуса.
У судару је повређено неколико путника из аутобуса, међу којима има и дјеце.
Више детаља о околностима незгоде, као и степену повреда, биће познато након увиђаја и прегледа повријеђених, преноси Телеграф.рс.
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