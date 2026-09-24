Удала се најљепша докторка у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Др Сана Ал Равашдех, прелијепа млада дама која може да се похвали дипломом Медицинског факултета у Београду, оставља без даха својим стасом, а њен животни пут је попут сценарија за филм.
Наиме, у себи има и арапске и српске крви, те је са обје стране, чини се, покупила само најбоље.
Веома је занима естетска медицина и доста се усавршава у тој области.
"Отац ми је Јорданац, рођен је у главном граду Аману, дошао је у Србију да студира медицини. И остао је у њој када се оженио мамом која је Српкиња. Дуго сам живјела на релацији Јордан – Београд. Основну школу сам тамо похађала због посла свог оца, али када је дошла средња школа и факултет, одлучила сам баш његовим стопама да идем – можда су ципеле биле његове, али кораци су били само моји. Тако сам се одлучила да упишем исти факултет који је он завршио.
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Велика је привилегија учити и бити кћерка неког ко је сав свој живот посветио медицини", открила је Сана једном приликом.
Одмалена је због оца завољела медицину и та љубав током година није јењавала, напротив.
Сана је недавно постала мама, родила је дивног дјечака, а сада је свом партнеру изговорила судбоносно "да", преноси "Еспресо" који Сану назива најљепшом докторком у Србији.
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