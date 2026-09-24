Спомињу се убиства у Шведској: Нови детаљи након самоубиства полицајца Бркића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мујо Бркић, службеник МУП-а Кантона Сарајево, који је јуче, пронађен мртав након што је ухапшен, повезује се с истрагом о трговини оружјем и кријумчарењу према земљама ЕУ.
Подсјетимо, из МУП-а Кантона Сарајево потврђено је да је Бркић јуче извршио самоубиство.
Свијет
Нијемци се расписали о Шенгену за западни Балкан, шта то значи
Нове детаље о истрази објавио је портал "Истрага.ба", наводећи да је случај дио међународне акције у којој учествују ЕВРОПОЛ, СИПА, МУП КС и полицијске агенције из више европских земаља.
Према информацијама које објављује "Истрага.ба", истражиоци су повезали најмање четири пиштоља купљена у Босни и Херцеговини с пет убистава почињених у Шведској. Оружје је, према тим наводима, повезано с криминалном организацијом Рава Маџида, познатог као Фокс.
Како наводи овај портал, Бркић је годинама радио на пословима издавања дозвола за ношење оружја у Полицијској станици Илијаш.
Према наводима тог портала, Бркић је користио дозволе издате на имена особа са подручја Илијаша, а потом је у продавницама оружја у Добоју и Братунцу куповао пиштоље.
Сцена
Млађи 25 година: Откривено ко је дечко с којим је Карлеуша ухваћена
"Истрага.ба" наводи да је у Добоју на такав начин купљено најмање 100 пиштоља, док је у Братунцу набављено најмање 50. Особе на чија су имена, према тим наводима, пиштољи куповани наводно нису знале за те послове.
Према истом извору, Бркић је потом уклањао серијске бројеве са оружја и продавао га члановима криминалне групе Дине Музаферовића, познатог као Цезар. Оружје је, према наводима портала "Истрага", даље пребацивано преко Хрватске и Словеније према Шведској и Холандији.
Посебно важан дио истраге односи се на четири пиштоља којима је, према наводима овог портала, почињено укупно пет убистава у Шведској.
Иако су серијски бројеви на оружју били уклоњени, шведска полиција успјела је утврдити њихове оригиналне ознаке. Радило се о пиштољима хрватске производње који су претходно легално продати у БиХ.
Према објављеним информацијама, документација је показала да су пиштољи прво продати компанији Шот из Зенице, а потом фирми Трофеј у Добоју. У документима из Добоја као купац се појављује Мујо Бркић, који их је, према наводима "Истраге", набављао користећи дозволе издате на имена особа са подручја Илијаша.
БиХ
Цвијановић: Понашање Лагумџије изнад свих уставних оквира
На тај начин истражиоци су, како се наводи, успјели повезати оружје кориштено у Шведској с његовим поријеклом у Босни и Херцеговини.
Управо због тих сазнања у сриједу, 23. септембра, покренута је међународна полицијска акција кодног назива "Брут".
Према наводима "Истраге.ба", припадници ЕВРОПОЛ-а заједно с полицијским агенцијама БиХ спроводили су претресе на подручју Илијаша, Добоја и Братунца, тражећи доказе о трговини оружјем и његовом пребацивању према земљама ЕУ.
Бркић је током акције ухапшен, а након претреса услиједио је догађај који је завршио његовом смрћу.
Регион
Багером кренуо на купаче на плажи: Детаљи незапамћене драме у Трогиру
"Мујо Бркић је формално лишен слободе око 15 сати. Претресен је нешто раније. Но, у сриједу, око 18 сати, Бркић је од инспектора СИПА, под чијим је надзором био, затражио дозволу да оде то тоалета у Полицијској станици Илијаш. Инспектора СИПА који га је пратио замолио је да затвори врата на кабини јер га је 'пресјекао стомак'. Инспектор СИПА је насјео на трик. Мујо Бркић је затворио врата и из џепа извукао мали пиштољ који је покупио током претреса у Илијашу. Неколико секунди касније пуцао је себи у главу", пише портал "Истрага.ба".
Према информацијама овог портала, током истраге није открио идентитете особа којима је, према наводима истражитеља, продавао оружје.
Према објављеним информацијама, истрага покушава расвијетлити шири ланац у којем је оружје из БиХ преко Хрватске и Словеније стизало до криминалних група у западној Европи.
У том ланцу спомиње се и криминална група Дине Музаферовића Цезара, који се налази у притвору у Словенији, као и организација Раџа Маџида, познатог под надимком Фокс, која дјелује у Шведској.
"Истрага.ба" наводи да су управо везе између оружја пронађеног на мјестима убистава у Шведској и документације о његовој легалној продаји у БиХ биле кључне за долазак истражитеља до особа које су, према сумњама, учествовале у његовој илегалној дистрибуцији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч3
Најновије
Најчитаније
19
42
19
40
19
39
19
30
19
28
Тренутно на програму