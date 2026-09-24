Ухапшен Рајко Павић: Осумњичен да је због дуга од 4.500 евра изнудио "астру"

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Рајко Павић ухапшен је јуче због сумње да је од суграђанина на основу дуга изнудио аутомобил, те покушао изнудити још новца, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, Павић је осумњичен да је на основу дуга од 4.500 евра од суграђанима одузео "опел астру", а потом покушао да изнуди још 1.000 евра.
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Ухапшен Бањалучанин: Одузео аутомобил суграђанину због дуга, па тражио још новца
Како је саопштено из ПУ Бањалука, Павић је ухапшен због "Изнуде".
"Лице Р.П. сумњичи се да је у циљу прибављања противправне користи принудило мушкарца из Бањалуке да му на име наводног новчаног дуга преда путничко возило које је у власништву трећег лица. Након што је оштећени под присилом предао возило, осумњичени Р.П. је наставио са изнуђивањем, тражећи од њега још новца", наводе из ПУ Бањалука.
Како наводе из полиције, одузето возило је пронађено.
"Оперативним радом полицијских службеника наведено путничко возило је пронађено и уз потврду о привременом одузимању предмета одузето. Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука", наводе из полиције.
Рајко Павић има богат криминални досије. Прошле године је хапшен због наношења тјелесних повреда двојици суграђана, а годину раније због помагања у отмици. Раније је осуђиван због пуцњаве у којој је рањена дјевојка, као и спектакуларног бјекства из КПЗ Бањалука када је пуцао ка стражару, али га срећом није погодио.
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