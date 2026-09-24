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Украјински посланик: Зеленски ће морати да потпише предају или изазове нуклеарни рат

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24.09.2026 14:59

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Украјински посланик: Зеленски ће морати да потпише предају или изазове нуклеарни рат
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

Губици на ратишту и уништење инфраструктуре ће приморати украјинског предсједника Владимира Зеленског или да потпише безусловну предају или да изазове нуклеарни рат, при чему би нуклеарна катастрофа била сасвим очекивана опција коју би изабрао, оцијенио је украјински опозициони политичар и посланик Парламента Олександар Дубински.

"Хајде да се осврнемо на резултате `херојске` кампање Зеленског `приморавања Русије на мир` - Украјина више нема челичну индустрију, већ је уништено 40 одсто њених складишних капацитета, цијене горива премашиле су 100 гривни (3,80 КМ) по литру, бродски саобраћај у Црном мору је обустављен, уништено је 80 одсто локомотива државне жељезнице, логистичке руте дуж граница са Румунијом, Молдавијом и Пољском су на удару, а бензинске пумпе су на мети удара готово свакодневно", написао је Дубински на "Иксу".

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Према његовим ријечима, правац у којем се ствари крећу је очигледан, а то је брзо урушавање кључних сектора привреде.

"Овим темпом, жељезничка логистика ће до прољећа сљедеће године бити обустављена. До тада ће бити уништено још око 600 бензинских пумпи, преостала складишна инфраструктура биће уништена, а енергетски систем, изузев нуклеарних електрана, биће разорен", навео је Дубински, који се налази у политичком заточеништву од новембра 2023. године.

Он је упозорио да ће, тренутним интензитетом сукоба, за годину дана више неће бити новца у буџету.

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"Зеленски ће тада имати двије могућности: да се преда или да изазове нуклеарну катастрофу. А предвидиво је коју ће од те двије могућности изабрати ако се нађе пред таквим избором", закључио је Дубински, преноси "Срна".

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Тагови :

Володимир Зеленски

Украјина

Русија

Олександар Дубински

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