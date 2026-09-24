Ким Џон Ун позван да посјети Русију

Аутор:АТВ редакција
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Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун позван је у посјету Русији, рекао је замјеник руског министра спољних послова Андреј Руденко новинској агенцији ТАСС.
Руденко је додао да ће Русија "увијек радо дочекати лидера Демократске Народне Републике Кореје".
Детаљи посјете још нису утврђени и биће договорени дипломатским каналима, преноси Срна
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