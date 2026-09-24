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Ким Џон Ун позван да посјети Русију

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24.09.2026 13:24

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На фотографији коју је објавила сјевернокорејска влада, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун присуствује паради са својом кћерком у Пјонгјангу, Сјеверна Кореја, 25. фебруара 2026. године, након што је Сјеверна Кореја завршила конгрес Радничке партије. Независним новинарима није био дозвољен приступ догађају приказаном на фотографији коју је дистрибуирала сјевернокорејска влада. Садржај фотографије, онако како га је објавио извор, није могуће независно провјерити. Водени жиг на фотографији на корејском језику, који је објавио извор, гласи „KCNA“, што је скраћеница за Корејску централну новинску агенцију.
Фото: Таnjug/KoreanCentralNewsAgency/KoreaNewsServicevAP

Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун позван је у посјету Русији, рекао је замјеник руског министра спољних послова Андреј Руденко новинској агенцији ТАСС.

Руденко је додао да ће Русија "увијек радо дочекати лидера Демократске Народне Републике Кореје".

Детаљи посјете још нису утврђени и биће договорени дипломатским каналима, преноси Срна

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Тагови :

Ким Џонг Ун

посјета

Сјеверна Кореја

Русија

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