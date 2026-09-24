Калинић: Цвијановићева пробудила наду у другачији поглед на Србе

Аутор:АТВ редакција
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Оно што је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић протеклих мјесеци урадила на међународном плану за разумијевање позиције и одбрани права Републике Српске у оквиру Дејтона, посебно у САД, охрабрило је српски народ који више од 30 година трпи притиске и терор глобалиста са Запада и протекторат високих представника и ОХР-а, оцијенио је бивши предсједник Народне скупштине Драган Калинић.
Калинић је рекао Срни да је Цвијановићева пробудила наду у пријеко потребан, другачији поглед на Србе и српско питање у овом турбулентном времену.
Њену скорашњу мисију у Вашингтону и Њујорку, каже Калинић, најбоље је описао Фахрудин Радончић, који није претјерани љубитељ Републике Српске, изјавом да "док је Цвијановићева код моћне шефице Трамповог кабинета, али и код других битних Американаца, /Елмедин/ Конаковић и /Денис/ Бећировић пушу балоне".
Калинић је истакао да се Цвијановићева етаблирала на међународној сцени као и те како потребан и својим државничким стилом специфичан гласноговорник истине о Републици Српској.
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Указао је да се, уз све ово, не смије заборавити ни чињеница да је предсједник Милорад Додик први покренуо снажну дипломатску офанзиву отворивши моћна врата у Израелу, Руској Федерацији и Мађарској и успоставивши важне политичке контакте у Аустрији, Њемачкој, Француској и Кини.
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"Оно што смо, не својом вољом, пропустили протеклих 30 и више година сада долази на своје и Република Српска полако, али сигурно заузима своје мјесто на међународној сцени. Кроз такву политику ми постајемо пожељна адреса за инвестиције, страна улагања у привредни развој", рекао је Калинић.
Он је оцијенио да је тандем Додик-Цвијановић пробио "гвоздену завјесу" око Републике Српске и разбио највећим дијелом негативне стереотипе о Србима у БиХ, преноси Срна.
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