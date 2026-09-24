Затворена најпознатија туристичка атракција у Италији

Аутор:АТВ редакција
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Колосеум у Риму биће затворен за јавност до суботе, због смрти радника Андреа Моретија (22) погинулог док је постављао освјетљење, саопштили су данас извори из италијанског Министарства културе.
Колосеум је затворен од јуче, у знак жалости због погибије Моретија, који је био специјализован за радове на висини уз употребу ужета, преноси италијанска новинска агенција АНСА.
Извори су навели да ће Колосеум бити затворен и сутра, као и да ће одлука италијанског министра културе Алесандра Ђулија о поновном отварању зависити од првих резултата истраге о Моретијевој смрти.
Министар ће претходно разговарати са радницима који раде на локалитету, како би се „процијенило да ли је њихово психолошко стање погодно“ за наставак радова.
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони раније је затражила да се узрок Моретијеве смрти што прије у потпуности разјасни, наводећи да је случај смрти радника у Колосеуму „неприхватљив“.
Синдикати су јуче организовали протест испред Колосеума, захтијевајући правду за Моретија, као и боље услове заштите здравља и безбједности на радним мјестима у Италији, преноси
Агенција за осигурање од несрећа на раду (ИНАИЛ) у уторак је у свом годишњем извјештају навела да је Италија прошле године забиљежила 1.189 смртних случајева на раду.
Иако је то за 37 случајева мање него 2024. године, то ипак значи да у Италији у просјеку сваког дана дође до више од три смртна случаја на раду.
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