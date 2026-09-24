Бубић: У Српској више од 12.000 предузетница

Аутор:АТВ редакција
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Женско предузетништво веома је значајно за развој Републике Српске, јер је око 12.200 жена на руководећим позицијама или су власнице или сувласнице предузећа, изјавио је данас министар привреде и предузетништва Српске Раденко Бубић.
"Жене предузетнице запошљавају око 18.400 или 15 одсто радника у Српској и остварују 22 одсто прихода од укупних прихода Републике Српске", рекао је Бубић новинарима у Требињу уочи отварања Девете конференције предузетништва жена "Жена. Визија. Будућност".
Он је напоменуо да жене у привреди у Српској имају исте услове као и сви остали привредници и укључене су у разне пројекте које реализује Влада, попут додјеле субвенција.
"Ту смо да причамо о програмима, идејама и шта бисмо још могли поправити у женском предузетништву", рекао је Бубић.
Предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић рекао је да је више од 30 одсто жена у Српској укључено у бизнис, што је задовољавајући ниво.
Он је навео да се на конференцији, коју организује Привредна комора Републике Српске уз подршку Владе Швајцарске, очекује око 150 предузетница из Српске и региона.
Додао је да је ово пројекат који се годинама заједнички реализује и даје добре резултате јер постоји велики интерес жена да се на разне начине укључе у програме Привредне коморе намијењене женама.
"Морамо бити свјесни да живимо у традиционалном друштву у коме се још не схвата значај и улога жена у привреди у Српској, а сличне су околности и у цијелом региону. Управо овакве конференције треба да инспиришу жене да се што више укључе у бизнис", рекао је Рачић.
Он је додао да постоји добра сарадња Привредне коморе са Владом Републике Српске на укључивању жена у бизнис и привредне активности.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је да је у Требињу све више жена које су у приватном послу и да је чак око 30 одсто њих у том граду на одговорним функцијама у предузећима.
Он је истакао да се доста жена јављало на јавне позиве града Требиња за самозапошљавање за шта је обезбјеђивано и до 40.000 КМ, те да Град има конкретне програме за женско предузетништво.
Власник предузећа "Вендом" из Лакташа Сандра Ђукановић истакла је да успјех у бизнису не зависи од тога да ли се ради о мушкарцима или женама.
Она је додала да су предузетнице умрежене и међусобно размјењују информације.
Конференција у Требињу окупила је предузетнице, пословне лидере и стручњаке из Републике Српске, БиХ и региона, с циљем размјене искустава, повезивања и отварања нових могућности за развој женског предузетништва.
У фокусу кондеренције биће примјена вјештачке интелигенције у привреди, изазови у управљању људским ресурсима, развој пословања и савремени трендови у предузетништву.
Програм конференције обухвата и панел-дискусије, стручна предавања, као и простор за умрежавање, размјену искустава и повезивање учесница.
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