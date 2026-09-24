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У саобраћај пуштено 1.700 метара реконструисаног Старог приједорског пута

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24.09.2026 13:06

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У саобраћај пуштено 1.700 метара реконструисаног Старог приједорског пута
Фото: RTRS

У бањалучком насељу Драгочај у саобраћај је пуштено 1.700 метара реконструисаног Старог приједорског пута.

Вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић рекао је да је овај пут важан, јер служи као обилазница и укључује се на оближњи магистрални пут.

"Сада је урађен према одговарајућим стандардима и капацитетима, на њему је убрзан проток саобраћаја, а изградњом пјешачке стазе са једне стране подигнута је и безбједност", рекао је Јанковић новинарима након обиласка градилишта Старог приједорског пута.

Он је додао да је радове успјешно извела фирма "Козарапутеви", те да је вриједност пројекта око 1,5 милиона КМ.

Шеф градилишта Мирко Каурин рекао је да је санирани коловоз сада широк 5,2 метара, додајући да је асфалтни слој урађен квалитетно и са фокусом на безбједност.

Замјеник предсједника мјесне заједнице Драгочај Данијел Дојчиновић рекао је да су мјештани захвални Влади Српске и фирми "Путеви", захваљујући којим је пут реконструисан.

"Захваљујући предсједнику Милораду Додику и господину Јанковићу овај проблем грађана је на вријеме препознат и ријешен. Завршетак санације ове улице јако је битан за становништво и његову безбједност, те ће растеретити и убрзати локални саобраћај", рекао је Дојчиновић.

Он је додао да су на реконструкцију пута чекали дуго не добијајући одговоре из Градске управе Бањалука.

Стари приједорски пут укључује се на магистрални пут Ивањска–Шарговац.

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Тагови :

Драгочај

Путеви Републике Српске

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