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Свјетски дан туризма ове године у Приједору

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24.09.2026 09:57

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Приједор киша
Фото: АТВ

Туристичка организација Републике Српске, ове године обиљежиће Свјетски дан туризма у Приједору, 27. септембра.

Ове године Дан туристичких радника биће обиљежену Приједору уз пригодан програм, како је навела Санела Шимум, сарадник за односе с јавношћу Туристичке организације Републике Српске.

„Данас имамо Координациони одбор, гдје се састају све локалне туристичке организације, односно чланови Координационог одбора, ту је наравно и министарство трговине и туризма, као и Привредна комора, наши сарадници, а од којих имамо највећу подршку. Сутра имамо свечани програм гдје ћемо имати и радионицу јер ове године Свјетска туристичка организација је донијела тему ' Дигитална агенда и вјештачка интелигенција за редизајнирање туризма', дакле, морамо се водити и тим стварима“, поручује Шимун.

Како Шимун наводи, вјештачка интелигенција као све присутнија појава и сам процес је потребна и у туризму како би што више био видљивији, односно да се туристичке организације и локације истакну и буду што видљивије на туристичкој мапи.

„У договору са нашим колегама смо изабрали Приједор, прошле године је био Зворник, претходне Јахорина, па Требиње. Ми договарамо са нашим колегама и имамо дивну сарадњу. Некада је то 25.,26., некада и на тај дан 27. и трудимо се да та традиција већ 20 и нешто година траје“, рекла је Шимун.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Приједор

ТОРС

Туристичка дестинација

Туристичка организација Републике Српске

Свјетски дан туризма

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