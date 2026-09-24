Извор:
АТВ
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Од војног врха до политичког прогона, документарни филм „Флин” доноси снажну причу о животу генерала Мајкла Флина, од његовог успона у америчкој војсци и функције савјетника за националну безбједност, преко разоткривања корупције, па све до озбиљног политичког прогона са којим се суочио.
Остварење прати животни пут генерала Флина од раног дјетињства, преко успјешне војничке каријере, до кључних државних дужности у администрацији предсједника Доналда Трампа. Без цензуре и отворено, филм говори о притисцима са којима се суочавао након што је јавно указао на корупцију.
„Флин” је прича о храбрости и бескомпромисној борби за очување слободе.
Документарни филм „Флин” у суботу у 20 часова и 40 минута.
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