Logo

Битно: Ново рјешење за превознике

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

23.09.2026 13:16
Битно: Ново рјешење за превознике
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о новом рјешењу за превознике и трошковима који расту.

Да ли ће „Д” визе стварно растеретити наше превознике?

Колико сектор већ коштају замјене возача, камиони који стоје и изгубљене туре?

Ако транспорт постане скупљи, хоће ли тај рачун на крају стићи и до грађана кроз цијене робе?

За „Битно” говоре: Един Форто, министар комуникација и транспорта БиХ, Данислав Драшковић, декан Саобраћајног факултета 'Апеирон' и дугогодишњи главни републички саобраћајни инспектор, Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума 'Логистика БиХ и 'Момчило Сладоје, предсједник Скупштине Удружења саобраћаја и веза Привредне коморе Републике Српске.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

Више из рубрике

УЖИВО: Битно, 22.09.2026.

Емисије

УЖИВО: Битно, 22.09.2026.

19 ч

5
Без плана: Између прошлости и будућности

Емисије

Без плана: Између прошлости и будућности

1 д

0
Битно: Раст цијена нафте и посљедице

Емисије

Битно: Раст цијена нафте и посљедице

1 д

0
Бизнис план: Између берзи, капитала и нових тржишта

Емисије

Бизнис план: Између берзи, капитала и нових тржишта

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

17

04

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

16

53

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

16

52

Срна улетјела у бензинску пумпу - ВИДЕО

16

50

Тришић Бабић: Бећировић лагао у УН, присуство Цвијановићеве показатељ да се чуо српски глас

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима