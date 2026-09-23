Битно: Ново рјешење за превознике

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о новом рјешењу за превознике и трошковима који расту.
Да ли ће „Д” визе стварно растеретити наше превознике?
Колико сектор већ коштају замјене возача, камиони који стоје и изгубљене туре?
Ако транспорт постане скупљи, хоће ли тај рачун на крају стићи и до грађана кроз цијене робе?
За „Битно” говоре: Един Форто, министар комуникација и транспорта БиХ, Данислав Драшковић, декан Саобраћајног факултета 'Апеирон' и дугогодишњи главни републички саобраћајни инспектор, Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума 'Логистика БиХ и 'Момчило Сладоје, предсједник Скупштине Удружења саобраћаја и веза Привредне коморе Републике Српске.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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