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На глобалном плану: Избори

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Извор:

АТВ

23.09.2026 16:50
На глобалном плану: Избори
Фото: атв

У новом издању емисије „На глобалном плану ” причамо о свјетским изборним земљотресима, али и о томе како су Уједињене нације преживјеле још једну годину.

Истражујемо шта је узрок тешког пораза ЦДУ-а у Њемачкој и како је дошло до тога да владајућа партија канцелара Фридриха Мерца заврши испод цензуса у једној покрајини. Зашто је побједа Алтернативе за Њемачку за неке била очекивана, а за друге шок? O томе разговарамо са Филипом Гашпаром, чланом АФД-а и политичким савјетником.

Говоримо и о изборима у Русији на којима је убједљиву побједу однијела странка Владимира Путина. Шта нам доноси овај изборни резултат анализираћемо са Љубинком Милинчић, главним уредником „Спутњика”.

Доносимо причу и о изборима који предстоје у Бразилу, у чијем је фокусу забрана кандидовања лица која се сумњиче за криминал.

Анализирамо и рад Уједињених нација, тражимо одговор на питање да ли су пред реформом и како су преживјеле за њих тешку годину коју су обиљежиле црне прогнозе, недостатак новца и америчке пријетње.

Од актуелних дешавања и глобалних изазова до занимљивих разговора и прича које привлаче пажњу јавности, емисија „На глобалном плану” доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

„На глобалном плану” четвртком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

АфД

На глобалном плану

Владимир Путин

Русија

Инес Ђанковић

Уједињене нације

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