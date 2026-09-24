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Спремите се! Почетак октобра доноси преокрет какав нико није очекивао

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24.09.2026 15:42

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Сунце, лијепо вријеме
Фото: pexels/Tuğba

Данас послије подне до нас стиже нов хладан фронт, који ће у току ноћи условити формирање плитког секундарног циклона над јужним Јадраном.

Сутра на сјеверу суво, а у осталим пред‌јелима кишовито.

Од суботе почиње дужи, сув период који ће потрајати барем до 4. октобра, док се обилније падавине не назиру ни до око 10. октобра.

Температуре, углавном, у оквиру просјека, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Данас послије подне прво на сјеверозападу, а у току ноћи и над осталим пред‌јелима региона, наоблачење уз кишу повремено, док су на југу и дуж Јадрана могући и грмљавински пљускови. Обилнија киша се очекује у току ноћи и сутра рано ујутро, када дође до развијања секундарног циклона над јужним Јадраном.

Данас мало топлије уз максимуме и око 24 степена Целзијуса, а сутра стиже хладан фронт, па ће бити релативно свјеже уз максимуме до 6 до 17 степени Целзијуса. Најхладније на планинама источне БиХ, Црне Горе и запада Србије, гд‌је би, накратко, преко 1.600 метара надморске висине могло бити и снијега.

Од суботе почиње дужи сув период.

„Без обзира што ће са Атланика ка западу Европе стизати јаки јесењи циклони, њиховог утицаја код нас неће бити, јер ће снажно, блокирајуће поље антициклона имати доминантан утицај на вријеме код нас“, наводи се у објави.

Најтоплије би требало бити око 30. септембра, када би максимуми понегд‌је ишли на око 25 степени Целзијуса.

Почетком октобра уз свежије, али суво струјање са истока, мало би освјежило, уз максимуме од 15 на истоку до 22 степена на западу региона. Ноћи ће цијели овај период бити врло свјеже.

Слабе кише би могло бити тек око 4. октобра, али, све до око 10. октобра, можда и дуже, обилније падавине се, за сада, не виде.

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