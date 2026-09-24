Младом српском кошаркашу позлило у школи, преминуо у болници

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Млади кошаркаш Виктор Кецман (16), ученик Прве београдске гимназије, изненада је преминуо након што му је позлило у школи, а упркос брзој реакцији Хитне помоћи и лекара Института за мајку и дијете, није му било спаса.
Виктор Кецман, млади кошаркаш, који је јуче преминуо, био је ученик другог разреда Прве београдске гимназије.
Како сазнаје "Блиц", дјечак је изненада преминуо након што му се у школи слошило, срушио се и остао без свијести. Упркос брзој интервенцији Хитне помоћи и превозу на Институт за мајку и дијете "Др Вукан Чупић", дјечаку није било спаса.
Хроника
Спомињу се убиства у Шведској: Нови детаљи након самоубиства полицајца Бркића
Хитна помоћ добила је позив да се ученик срушио и да је без свијести. До доласка педијатријске екипе, све вријеме су давани савјети за реанимацију.
Из школе га је екипа Хитна помоћи превезла на Институт за мајку и дијете "Др Вукан Чупић" гдје је констатована смрт.
Како је потврђено "Блицу", Виктор је био ученик Прве београдске гимназије, а изненадна смрт оставила је у шоку запослене, његове вршњаке и породице.
Тачни узроци ове велике трагедије за сада нису познати јавности, а тужну информацију потврдио је клуб "Беовук", у ком је Виктор био кошаркаш.
Република Српска
Ошап Гаћановић: Пропали покушаји Бећировића
Београдски клуб се поводом овог несрећног догађаја обратио јавности путем својих званичних канала на друштвеним мрежама, гдје је са великим болом подијелио емотивно саопштење које преносимо у цјелости:
"Кошаркашки клуб Беовук са неизмјерном тугом обавјештава чланове, пријатеље и све људе нашег клуба да је данас прерано престало да куца срце нашег Виктора Кецмана. Виктор је био много више од члана нашег клуба, био је наше дијете, наш друг и, прије свега, један диван дјечак. Његовој породици и најближима изражавамо најдубље и најискреније саучешће. Наша је обавеза да успомену на нашег Кеција заувијек чувамо од заборава. Почивај у миру, Кеци. Воли те твој Беовук".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
7 ч0
Кошарка
22 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
2 д0
Најновије
Најчитаније
19
42
19
40
19
39
19
30
19
28
Тренутно на програму