"Леброн је маркетиншка машина, али уништава све око себе"

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи први пик НБА драфта, Кваме Браун, жестоко је критиковао Леброна Џејмса, тврдећи да његова присутност негативно утиче на развој играча који се налазе у његовом окружењу.
Браун је посебно издвојио Далтона Кнехта, за чији застој у развоју, између осталог, криви и чињеницу да је Лебронов син Брони био дио Лос Анђелес Лејкерса.
"Мислио сам да је Леброн обичан појединац, а онда сам схватио да је део групе. Леброн је машина. Он је маркетиншка машина. Он није појединац", рекао је Браун гостујући у емисији „The Basketball Show HQ“.
"Када се супротставите машини, она производи токсичан отпад. Нешто што је направљено да изгледа добро уништава ствари око себе."
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Браун је као примјере навео Расела Вестбрука и Кнехта, тврдећи да су њихове каријере трпјеле због Леброновог утицаја.
"Ако погледате каријере које је уништио – Вестбрук, све разне ствари и прије него што је почео... Имате Далтона Кнехта, који због његовог сина није добио прилику да се развија", додао је Браун.
Кнехт је изабран као 17. пик на драфту 2024. године, али до сада није успио да се развије у играча каквом су се Лејкерси надали. У међувремену је постао један од играча који се најчешће помињу у контексту потенцијалне размјене.
Браун се потом осврнуо и на Лебронов нови клуб – Филаделфију Севентисиксерс.
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Посебно је поменуо младог Ви Џеј Еџкомба, као и Џоела Ембида, сматрајући да би и они могли да осјете посљедице Леброновог доласка.
"Када га видим да одлази негдје, помислим: 'Добро, желим да знам којем играчу ће морати да се одузме нешто да би ова машина и даље изгледала онако како треба'", рекао је Браун.
"А сада знамо да је то Ви Џеј Еџкомб и да ће то бити Џоел Ембид. Ако Ембид не одигра 70 или 65 утакмица и не освоје шампионат, биће Еџкомб или Ембид", додао је.
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Леброн Џејмс је овог љета прешао у Филаделфију, након што је завршио вишегодишњи период у Лејкерсима. Потписао је двогодишњи уговор вриједан око осам милиона долара.
Остаје да се види да ли ће се Браунова предвиђања обистинити, али његове тврдње већ су изазвале велику пажњу јавности.
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