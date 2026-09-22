Кошарац: Блануша хоће да води Српску, али не смије да сједне преко пута Минића и одговара на питања

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Мислио сам да ће лидер СДС Бранко Блануша, тај "данас јесам, сутра нисам кандидат", задржати само титулу најнеодлучнијег кандидата, каже на Иксу члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
"Но, не лези враже, човјек је напросто залутао у политику и озбиљно конкурише за још једну неславну титулу: шампиона избјегавања ТВ дуела са Савом Минићем. Хоће да води Републику Српску, али не смије да сједне преко пута Минића и одговара на питања". каже Кошарац.
Mislio sam da će Blanuša, taj “danas jesam, sutra nisam kandidat”, zadržati samo titulu najneodlučnijeg kandidata.— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 22, 2026
No, ne lezi vraže — čovjek je naprosto zalutao u politiku i ozbiljno konkuriše za još jednu neslavnu titulu: šampiona izbjegavanja TV duela sa Savom Minićem. 👇
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша рекао је да неће учествовати у емисији Радио телевизије Републике Српске најављеној за сутра, у којој је требало да гостује са кандидатом СНСД-а за предсједника Републике Српске Савом Минићем, јер има раније договорених предизборних трибина.
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