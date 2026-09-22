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Кошарац: Блануша хоће да води Српску, али не смије да сједне преко пута Минића и одговара на питања

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22.09.2026 11:10

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Мислио сам да ће лидер СДС Бранко Блануша, тај "данас јесам, сутра нисам кандидат", задржати само титулу најнеодлучнијег кандидата, каже на Иксу члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

"Но, не лези враже, човјек је напросто залутао у политику и озбиљно конкурише за још једну неславну титулу: шампиона избјегавања ТВ дуела са Савом Минићем. Хоће да води Републику Српску, али не смије да сједне преко пута Минића и одговара на питања". каже Кошарац.

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша рекао је да неће учествовати у емисији Радио телевизије Републике Српске најављеној за сутра, у којој је требало да гостује са кандидатом СНСД-а за предсједника Републике Српске Савом Минићем, јер има раније договорених предизборних трибина.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Бранко Блануша

Саво Минић

Коментари (9)

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