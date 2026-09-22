Кошарац: Блануша хоће да води Српску, али не смије да сједне преко пута Минића и одговара на питања

Mislio sam da će Blanuša, taj “danas jesam, sutra nisam kandidat”, zadržati samo titulu najneodlučnijeg kandidata.



No, ne lezi vraže — čovjek je naprosto zalutao u politiku i ozbiljno konkuriše za još jednu neslavnu titulu: šampiona izbjegavanja TV duela sa Savom Minićem. 👇