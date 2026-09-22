Захарова: ОВК била класична банда и њени лидери морају бити кажњени у пуној мјери закона

Аутор:АТВ редакција
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Терористичка ОВК је била права банда и њени лидери морају да буду праведно кажњени у пуној мјери закона за своја ужасна дјела, поручила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она се осврнула на пресуде у суђењу бившим лидерима терористичке ОВК, наводећи да је та група била "класична банда", а да су се њене активности сводиле на "терористичке нападе на представнике легитимних југословенских власти и злочине над аутохтоним српским становништвом покрајине".
"Бројни цивили су страдали од руку милитаната ОВК, укључујући многе Албанце који нису показали довољну лојалност пројекту независности такозваног Косова", истакла је Захарова.
Она је подсјетила да су бивши председник привремених институција у Приштини Хашим Тачи и његови саучесници добили затворске казне у распону од 13 до 25 година.
"Сама чињеница да су проглашени кривима за ратне злочине, укључујући мучење и убиство, свакако је за похвалу. За српски народ, на који Запад и даље покушава да пребаци сву одговорност за трагичне догађаје који су пратили распад Југославије, ово је још једно побијање колективне кривице која је неосновано наметнута Србима", оцијенила је Захарова.
Она је напоменула да је суд закључио да су Тачи и његови сарадници тежили заједничком злочиначком циљу, за који су створили читаву мрежу затвора, и да су осумњичени за нелојалност тамо држани силом и подвргавани окрутном опхођењу и мучењу, преноси Срна.
"Укупно 26 затвореника је убијено. Утврђено је да је Хашим Тачи лично учествовао у извршењу тих злочина. Треба подсјетити да је управо подржавањем албанских милитаната Запад покушао да оправда оружану агресију НАТО-а на СР Југославију 1999. године.
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У то вријеме, Хашим Тачи је био окружен ореолом прогресивног демократског лидера у САД и Европи, служећи као лице `косовског пројекта`. Сада је та романтична слика потпуно распршена", истакла је Захарова.
Захарова је нагласила да је свима јасно да се озлоглашена "хуманитарна интервенција" НАТО-а ослањала на праве криминалце.
Према њеним ријечима, може се само условно говорити о враћању правде, а пресуда је очигледно закасњела и покреће бројна питања.
Захарова је навела да је након шест година, прегледа хиљада доказа и испитивања стотина сведока, Специјализованим вијећима и даље недостајало храбрости и одговорности да спроведу ригорозну правду која је толико потребна у овом случају, преноси РТ Балкан.
"Умијешаност вођа ОВК у злочине против човјечности сматрана је недоказаном, поуздане информације о њиховој организацији илегалне трговине људским органима су игнорисане, а злочини над Србима послије јуна 1999. године, укључујући варварски погром из марта 2004. године, остали су `у заградама`. Сама природа ОВК – криминалне у својој сржи – и даље чека одговарајућу правну процјену", каже Захарова.
Она је истакла да је јасно да ће се наставити "неуспјешни покушаји чишћења пројекта косовске квазидржаве од крвавог насљеђа", а случај ће бити ријешен тек након завршетка жалбеног поступка.
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"Као што је показала жалосна пракса Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију, чак и озлоглашени ратни злочинци могу бити потпуно ослобођени оптужби у жалбеном поступку. Узмите само скандалозну ослобађајућу пресуду хрватском генералу Анти Готовини, учеснику гнусне операције `Олуја`, који је претходно осуђен због етничког чишћења и масовних убистава Срба у Хрватској.
Полазимо од тога да косовско-албански милитанти морају на крају бити праведно кажњени у пуној мјери закона за своја ужасна дјела. Селективност и политизација правде су неприхватљиве", закључила је Захарова.
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