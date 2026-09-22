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Аустралија се суочава са озбиљним проблемом: Стопа смртности ће премашити стопу наталитета

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22.09.2026 09:46

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Панорамски поглед на култну силуету Сиднеја са Сиднејском опером и високим небодерима.
Фото: pexels/Federico Abis

Према прогнозама аустралијског Министарства финансија, број смртних случајева у Аустралији ће шездесетих година 21. вијека први пут премашити број рођених, што означава почетак природног пада броја становника.

"Предвиђа се да ће број умрлих премашити број рођених до шездесетих година 21. вијека – што је први пут да се таква прогноза износи у Извјештају о међугенерацијским односима– чиме ће природни прираштај престати да буде покретач раста становништва", наводи се у саопштењу Министарства.

У саопштењу се истиче да су Јапан, Њемачка, Италија и Јужна Кореја већ прешли тај демографски праг, док се очекује да ће га већина других развијених економија достићи у наредним деценијама, преноси Срна.

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Тагови :

Аустралија

становништво

низак наталитет

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