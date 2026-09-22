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Почело суђење за убиство манекенке чија је лобања пронађена у лонцу за супу

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22.09.2026 09:34

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Суђење бившем мужу инфлуенсерке и модела Еби Чој, његовом брату и његовом оцу, почело је због њеног убиства, које је шокирало град прије три године. Дијелови тијела двадесетосмогодишњакиње пронађени су у фебруару 2023. године у кући у округу Таи По.

Тројица мушкараца оптужена су за убиство Чои 21. фебруара 2023. године и за спрјечавање законитог сахрањивања њеног тијела. Уколико буду осуђени за убиство, суочавају се са обавезним доживотним затворским казнама.

Суђење је почело јуче у Високом суду у Хонг Конгу и очекује се да ће трајати најмање 45 дана. Првог дана, суд се бавио прелиминарним правним питањима, а порота још није била изабрана. Уводна ријеч тужилаштва очекује се касније ове недјеље.

Нестала је, а дијелови тијела су пронађени

Чои је нестала 21. фебруара 2023. Три дана касније, полиција је пронашла дијелове њеног тијела у сеоској кући у Лунг Меј Цуену, Таи По.

Тијело је раскомадано, а остаци су чувани у фрижидеру, док је лобања пронађена у великом лонцу за супу.

Полиција је у кући пронашла и моторну тестеру, машину за сјечење меса и одјећу. Потрага за додатним доказима проширена је на депонију, гдје су полицајци претражили велике количине смећа.

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Њен бивши муж, његов брат и отац ухапшени су убрзо након што су пронађени посмртни остаци.

Чој је имала четворо дјеце, од којих је двоје било са бившим мужем. Суд је забранио објављивање информација које би могле открити идентитет њене дјеце.

Случај је привукао огромну пажњу

Убиство је изазвало широко интересовање у Хонг Конгу, граду са релативно ниском стопом убистава. Око стотину људи се појавило јуче у згради суда или у додатним просторијама постављеним за праћење рочишта.

Чој је била добро позната у модним и пословним круговима Хонг Конга. Појавила се на Недјељи моде у Паризу и на ревијама великих модних кућа, а била је и на насловној страни часописа L'Officiel Monaco. Такође се бавила добробити животиња, суоснивајући организацију за помоћ напуштеним и повређеним животињама.

Очекује се да ће детаљи о томе шта тужилаштво сматра мотивом убиства бити представљени током суђења.

Чојина бивша свекрва није оптужена за убиство. У одвојеном суђењу прошле године, проглашена је кривом за ометање полицијске истраге због покушаја да помогне сину да избјегне полицију, преноси Индекс.

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Тагови :

Суђење

Убиство

манекенка

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