Каран и Додик уручили одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран и предсједник СНСД-а Милорад Додик данас су у Источном Сарајеву уручили одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије за заслуге у борби против непријатеља, као и немјерљив допринос у пружању здравствених услуга, стварању и ослобођењу Републике Српске.
Орденом Крст милосрђа одликовани су некадашњи директор Фонда пензионо-инвалидског осигурања Републике Српске Јово Космајац, академик и хирург у војној болници Коран Мирко Шошић, некадашњи директор болнице Касиндо и ратни хирург Славко Ждрале.
Одликовани су и академик и хирург Марко Вуковић, ратни хирург у болници Касиндо Ратомир Голијанин, медицинска сестра Милена Драгичевић, некадашњи директор болнице Касиндо Милан Пејић, некадашњи руководилац Службе за трансфузију болнице Касиндо Госпава Пејић, некадашњи анестезиолог у ратној болници Жица Драгомир Вујичић, медицински радник у ратној болници Жица Јелка Милановић, некадашњи љекар у војној болници Коран Миладин Бабић, медицинска сестра у болници Коран Душанка Цицовић.
Република Српска
Свечана церемонија уручења одликовања поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе
Одликовани су и пуковник Бориша Стојановић, неуропсихијатар Миломир Ђерић, љекар у војној болници Соколац Ратко Радовић, први директор некадашњег Завода за јавно здравство Јово Шеховац, некадашњи директор Дома здравља на Палама Мира Каурин-Трифковић, некадашњи начелник Санитетске службе Четвртог корпуса Војске Републике Српске пуковник Тончи Поша, хирург Јован Окука и постхумно некадашњи министар здравља у Влади САО Романије и неуропсихијатар Момир Јанковић, преноси Срна.
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